Израиль раскрыл свои последние потери

Вооруженные силы Израиля раскрыли имена еще 16 солдат, погибших в войне в Газе. Общее число погибших израильских солдат достигло 73 человек. По последним оценкам, общее число погибших израильтян превысило 700 человек, сообщает The Times of Israel.

Тем временем израильская полиция сообщила имя еще одного офицера, убитого в боях с боевиками ХАМАС на границе с Газой. Это старший инспектор Авраам Хенкин, член контртеррористического подразделения Ямам. На данный момент полиция назвала имена 35 офицеров, погибших в боях, информирует The Times of Israel.