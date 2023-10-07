Назначен новый главврач Центра научной хирургии

Главврачом Центра научной хирургии им. М.Топчубашева назначен Эльгюн Самедов. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Теймур Мусаев, сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Самедов окончил Военно-медицинский факультет Азербайджанского медуниверситета в 2006 году. Ранее он работал в Национальном онкологическом центре и различных частных медучреждениях.