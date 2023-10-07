ЦАХАЛ назвал командующего нападения на Израиль: «Ему крышка»
Представитель Вооруженных сил Израиля Даниэль Хагари начал угрожать руководству ХАМАС, передает Times of Israel.
«Яхья Синвар – командующий этой кампании, и ему хана», – сказал Хагари на пресс-конференции.
«Военное и политическое руководство ХАМАС, все его активы, находятся под угрозой, им крышка», – заявил он.
55-летний Яхья Синвар родился в лагере беженцев Хан Юнис в Газе, считается представителем крайне консервативного крыла и сторонником исключительно жесткой линии в отношениях с Израилем.
Синвар является одним из основателей вооруженного крыла «Бригады Изеддин аль-Кассам».
Он отбывал в тюрьме Израиля пожизненный срок за убийства палестинцев, которых обвинил в работе на Израиль, но был освобожден в 2011 году в ходе сделки.