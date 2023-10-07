При поддержке Kapital Bank стартует 22-й сезон «Брэйн-ринг»

Первый банк Азербайджана Kapital Bank является финансовым партнером телепроекта «Брэйн-ринг». 22-й сезон передачи, где участники могут проверить свои знания, уже стартовал. За первенство в новом сезоне проекта, который выходит каждое воскресенье на Общественном телевидении, борются 20 команд, представляющих 10 городов, 7 университетов и спонсоров.

В течение года проводятся два сезона соревнований. В первом сезоне определяется обладатель кубка Bilik, во втором сезоне — кубка Nar. По итогам года две команды, которые завоевали кубки Bilik и Nar, сойдутся в поединке за звание чемпиона Азербайджана.