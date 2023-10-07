Пекин и Москва о ситуации в Израиле

«Китай крайне обеспокоен недавней эскалацией конфликта между Палестиной и Израилем», — отметил представитель МИД КНР Мао Нин. Он также выразил сожаление по поводу жертв среди мирного населения и осудил действия, причиняющие ущерб гражданским лицам.

Китай осудил насилие против гражданского населения в Израиле и на палестинских территориях и подчеркнул необходимость решения на основе двух государств, сообщает BBC.

В свою очередь, лидер большинства в Сенате США Чак Шумер призвал Китай поддержать Израиль и выразил разочарование отсутствием сочувствия со стороны Пекина. МИД Китая подчеркнул необходимость прекращения боевых действий и заявил, что «фундаментальный путь выхода из конфликта лежит через реализацию решения двух государств и создание независимого государства Палестина».

Тем временем в Кремле рассказали о крайней обеспокоенности в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Как передает РБК, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Считаем, что нужно как можно скорее выводить эту ситуацию в мирное русло. Продолжение такого витка насилия, безусловно, чревато дальнейшей эскалацией и разрастанием этого конфликта. Это большая опасность для региона. Мы крайне обеспокоены», — заявил он.