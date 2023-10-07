Презентация книги Эмиля Насирли «100 мгновений жизни Гейдара Алиева» в США и Канаде

Тамилла Алиева, собкор 13:13

В канадском городе Торонто состоялась церемония презентации книги «100 мгновений жизни Гейдара Алиева», изданной на азербайджанском и английском языках в рамках международного проекта «Издание книг, посвященных наследию великого лидера Гейдара Алиева» и проведенной в связи со 100-летием выдающегося государственного деятеля Азербайджана Гейдара Алиева. «100 мгновений жизни Гейдара Алиева» - изданная в рамках международного проекта «Издание книг, посвященных наследию великого лидера Гейдара Алиева» на азербайджанском и английском языках книга, посвященная 100-летию со дня рождения выдающегося государственного деятеля Азербайджана Гейдара Алиева.

Церемония презентации, состоявшаяся в Центральной библиотеке Норт-Йорка в Торонто, была проведена при организационной поддержке руководителя Азербайджанского дома Лалин Гасановой и автора книги, главного редактора международного журнала «Мой Азербайджан», члена-корреспондента Международной академии наук Эмиля Насирли. В церемонии презентации приняли участие представители парламента Канады, местной общественности, общин, лидеры и активисты азербайджанских диаспорских организаций. Выступившие бывший канадский министр мультикультурализма и бывший депутат парламента Тони Рупрехт, глава действующего в Торонто Дома Азербайджана Лалин Гасанова, рассказали о неразрывном единстве светлых страниц славного жизненного пути Гейдара Алиева с новейшей историей азербайджанского народа. Затем выступил автор книги «100 мгновений жизни Гейдара Алиева», главный редактор международного журнала «Мой Азербайджан», член-корреспондент Международной академии наук Эмиль Насирли. Автор выразил благодарность руководителю Дома Азербайджана Лалин Гасановой за поддержку в организации мероприятия. Э.Насирли рассказал о жизненном пути великого лидера – яркого примера для будущих поколений, его политической деятельности, направленной во имя укрепления азербайджанского государства и его места в международной системе. Автор подчеркнул, что в своей государственной деятельности Гейдар Алиев придавал большую значимость формированию экономики и культуры, науки и образования...

После выступили консул-координатор по внешним связям Турецкой федерации Исмаил Ватанер и историк-профессор Ильгар Мамедов. В завершение мероприятия Эмиль Насирли ответил на вопросы участников презентации о наследии Гейдара Алиева. Участники мероприятия не преминули возможностью получить в качестве дара книгу «100 мгновений жизни Гейдара Алиева». Позже, в Вашингтоне в престижном Университете Джорджа Вашингтона (CVU) состоялась идентичная церемония, в которой приняли участие местная общественность и представители азербайджанской общины, а также, преподаватели и студенты Университета Джорджа Вашингтона. В свою очередь автор Эмиль Насирли, поблагодарил руководство Университета Джорджа Вашингтона (CVU) и Ассоциацию студентов Азербайджана за поддержку. Указав на геостратегическую значимость Азербайджана, автор особо подчеркнул этнополитическую ценность страны, придающей первостепенную роль развитию мультикультарализма, диалога цивилизаций, культуре сосуществования и толерантности. Э. Насирли выступил с обширным докладом в роли Гейдара Алиева в становлении современного Азербайджана, воссоздании государственности, укреплении политической стабильности… Автор рассказал об исторической значимости визита общенационального лидера в США, в рамках которого была заложена основа для стратегического партнерства, сотрудничества в оборонной и военной сферах, а также энергетике. Э.Насирли рассказал о совместной нефтяной стратегии Вашингтона и Баку, роли двух стран в стабилизации ситуации в регионе и строительстве новой геоэкономики. Затем Эмиль Насирли ответил на вопросы.

Следующая презентация книги состоялась в Нью-Йорке, с участием представителей местных властей, общественности, представителей азербайджанской диаспоры. В церемонии принял участие и президент компании «WORLD BIOGRAPHICAL ASSEMBLY INC» Александр Нисанов. Отталкиваясь от своего концептуального видения ситуации в регионе, Э.Насирли остановил внимание на современных геополитических процессах в южнокавказском регионе, значимости Азербайджана в транспортных и глобальных инфраструктурных проектах, роли сырьевых экономик в современной мировой экономике. Красной нитью в исследовании Э.Насирли проходит роль Гейдара Алиева в создании геополитических условий для формирования особого места Азербайджана – как в региональном формате, так и глобальной политике, которому удалось выстроить равноудаленные, но взаимовыгодные отношения со всеми полюсами миропорядка. Национальному лидеру удалось реализовать эту политику, благодаря созданному инвестиционному климату, привлечению западного капитала и реализации глобальных нефтегазовых проектов. "В результате новой нефтяной стратегии Гейдара Алиева и в результате внутренней и внешней политики, проводимой президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, Азербайджан сегодня стал самой сильной и динамично развивающейся страной в регионе", - сказал автор исследования.