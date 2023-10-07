8-11 октября в Баку и Шуше проходит Международный кинофестиваль тюркского мира Korkut Ata.

Фестиваль организован Министерством культуры Азербайджана, Центром Гейдара Алиева, ТЮРКСОЙ, Агентством кино Азербайджана и Baku Media Center.

Цель мероприятия - укрепление единства тюркского мира и развитие сотрудничества в сфере культуры между нашими народами, создание общего аудиовизуального пространства и внесение вклада в интеграцию происходящих процессов творческой среды.

Помимо Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана, в фестивале, проводимом в третий раз, участвуют Гагаузский регион (Молдова), Татарстан, Саха-Якутия, Дагестан (Ногай), Кабардино-Балкария, Чувашия, Карачаево-Черкесия, Тува и Башкортостан (Российская Федерация). Было представлено 32 художественных, документальных и анимационных фильма. Фильмы будут показаны в киноцентре «Низами» с 9 по 11 октября.

Фестиваль посетили как известные деятели искусства турецкого мира, так и официальные лица. А всего в празднике кино принимают участие более 100 гостей, состоящих из кинематографистов тюркских народов.

Одной из главных особенностей кинематографического фестиваля является организация ознакомительной поездки известных кинематографистов из тюркских государств в Шушу, объявленную ТЮРКСОЙ «культурной столицей тюркского мира» на 2023 год, и проведение саммита в Баку.

В рамках фестиваля 10 октября состоится мероприятие, посвященное 100-летию выдающейся актрисы театра и кино Кыргызстана, народной артистки СССР Бакен Кыдекеевой (1923-1993). Юбилейное мероприятие было организовано делегацией Кыргызстана и ТЮРКСОЙ.

Официальные церемонии открытия и закрытия III Кинофестиваля тюркского мира Korkut Ata пройдут в Центре Гейдара Алиева 8 и 11 октября.

С программой фестиваля cutt.ly/iwnEBZpm можно ознакомиться, перейдя по ссылке.