На встрече с генсеком ЛАГ в Москве глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости создания государства Палестина для решения долгосрочного конфликта.

«Россия и Лига арабских государств могут и должны внести свой вклад в решение проблем, прежде всего в прекращение кровопролития», — подчеркнул он.

Лавров также указал на важность учета причин затяжной палестинской проблемы, упомянув «прямые, четкие, недвусмысленные решения СБ ООН и договоренности между израильтянами и палестинцами».