В Баку проходит международная конференция по медицинскому образованию

13:50

В понедельник, 9 октября, в Баку состоялась церемония открытия VIII Международной конференции по медицинскому образованию (ICME). Мероприятие организовано совместно Министерством здравоохранения Азербайджана, Азербайджанским медицинским университетом и Международным университетом Рипах Исламской Республики Пакистан. В конференции принимают участие ведущие специалисты в области медицинского образования, включая около 300 иностранных гостей из более чем 20 стран мира. Конференция началась с исполнения Государственного гимна Азербайджана. Выступая на церемонии открытия конференции, министр здравоохранения Теймур Мусаев поприветствовал гостей мероприятия, выразил благодарность Всемирной федерации медицинского образования за поддержку в организации мероприятия в Баку.

Министр отметил, что 2023 год ознаменован празднованием 100-летия великого лидера Гейдара Алиева, основателя и архитектора независимого Азербайджана: «За годы руководства Гейдара Алиева в Азербайджане была осуществлена и ускорилась подготовка медицинских кадров, а также ученых-медиков, открывались новые научные центры, проводились международные конференции и форумы по различным направлениям медицинской науки». «Стратегический подход к подготовке национальных кадров успешно продолжается в период президентства Ильхама Алиева. В 2007-2015 годах в рамках Государственной программы по образованию тысячи молодых азербайджанцев получили возможность учиться по приоритетным направлениям за рубежом. Успешные результаты государственной программы послужили основой для реализации очередной программы докторантуры за рубежом на 2019-2023 годы соответствующим распоряжением президента Ильхама Алиева», - добавил Теймур Мусаев. Касаясь вопроса медицинского образования в Азербайджане, министр отметил, что Азербайджанский медицинский университет – университет, занимающий ключевое место в высшем медицинском образовании в нашей стране. Университет готовит высококвалифицированные медицинские кадры для учреждений здравоохранения, тем самым внося важный вклад в охрану здоровья населения и прогресс медицинской науки. Образовательные программы АМУ прошли международную аккредитацию: «В настоящее время в стране ведется подготовка врачей по 56 специальностям. АМУ готовит высококвалифицированные кадры для учреждений здравоохранения страны. В последние годы в целях адаптации медицинского образования к мировым стандартам было принято несколько специальностей».

«В целях совершенствования медицинского образования в Азербайджане и расширения связей с престижными высшими медицинскими образовательными учреждениями мира указом президента Ильхама Алиева в 2015 году был создан Бакинский филиал Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Азербайджанский государственный институт врачей имени Азиза Алиева является последипломным учебным заведением, обеспечивающим повышение квалификации и переподготовку кадров в соответствии с современным уровнем технического прогресса», - подчеркнул министр. Теймур Мусаев заявил, что серьезные испытания во время пандемии, которые прошло человечество, обусловливают необходимость нового подхода в медицинском образовании: «С внедрением цифровых инструментов расширилось использование образовательных онлайн-платформ. Принимая во внимание, что онлайн-образование будет продолжать расширяться, существует необходимость определения глобальных единых критериев аккредитации, особенно в сфере непрерывного медицинского образования». В завершение министр выразил уверенность, что мероприятие будет продуктивным, затронет актуальные вопросы, связанные с будущими направлениями медицинского образования, и пожелал успехов работе конференции. Выступивший на мероприятии министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев поприветствовал участников конференции, сказал о важности медицинского образования в решении стратегических вопросов страны и защите здоровья населения: «Наблюдения показывают, что в стране выпускники школ с высокими результатами выбирают для получения высшего образования в будущем сферу медицины. В результате этого в Азербайджане формируется высококвалифицированный класс врачей». Эмин Амруллаев заявил, что в республике есть вузы, дающие медицинское образование на современном уровне, подчеркнул важность расширения географии таких учебных заведений по всей стране.

Ректор Азербайджанского медицинского университета профессор Герай Герайбейли указал, что такое престижное мероприятие в области медицинского образования проводится в год общенационального лидера Гейдара Алиева. По его словам, Бакинский конгресс послужит платформой для обмена инновационными идеями, передовым опытом и последними достижениями в сфере медицинского образования: «Конгресс предоставляет возможность задуматься о нашей роли как преподавателей и студентов, а также совершенствования и развития медицинского образования». Президент Всемирной федерации медицинского образования (WFME) профессор Рикардо Леон-Боркес отметил, что первая конференция ICME, проходящая в Баку, направлена на обеспечение стабильной платформы для взаимного сотрудничества между всемирно известными экспертами в области медицинского образования. Гость отметил, что данное мероприятие открывает возможности обмена знаниями и опытом и налаживает сотрудничество с представителями разных стран. Президент Университета медицины и медицинских наук Рас-эль-Хайма Объединенных Арабских Эмиратов профессор Исмаил Ибрагим Маталка заявил, что проведение конференции важно с точки зрения информирования медицинского сообщества о нововведениях в сфере медицинского образования и обмена опытом. О целях и важности конференции также выступили ректор Международного университета Рифа Хасан Мухаммед Хан, ректор Университета Персидского залива Объединенных Арабских Эмиратов, профессор Хоссам Хамдини, президент Международной конференции по медицинскому образованию профессор Ажар Рашид.