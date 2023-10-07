Египет предпринимает усилия для заключения сделки по обмену пленных женщин и детей между Израилем и ХАМАС после внезапного нападения радикальных палестинских боевиков на Израиль, сообщает Sky News Arabia.

Согласно корреспонденту издания, возможная сделка предполагает освобождение палестинских заключенных в обмен на израильтянок, захваченных боевиками в ходе операции «Шторм Аль-Аксы».

При этом оговаривается условие, что женщины не должны быть членами израильской армии.

Сделка также может предусмотреть временное прекращение огня до завершения обмена. Египет ожидает ответа обеих сторон по поводу заключения сделки.