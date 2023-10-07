Яшар Гюлер надеется, что Ереван прозреет

Турция полностью поддерживает легитимные шаги Азербайджана, направленные на защиту своей территориальной целостности. Как передает газета Hürriyet, об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.

Министр отметил, что в регионе сложились благоприятные условия для установления устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией.

«Анкара надеется, что в Ереване осознают это и предпримут соответствующие шаги. Надеемся как можно скорее добиться всесторонней нормализации, что позволит обеспечить стабильность и благополучие в регионе», — сказал он.