«ХАМАС использовал беспрецедентную тактику разведки, чтобы в течение последних месяцев ввести Израиль в заблуждение, создав впечатление, что он не готов вступать в бой или конфронтацию», — утверждает собеседник издания.

Продолжительная подготовка и «кампания обмана» позволила палестинской группировке ХАМАС застать врасплох армию Израиля. Об этом сообщает Reuters, журналист которого поговорил с близким к ХАМАС источником.

Группировка, как объяснил источник Reuters, стремилась убедить руководство Израиля в том, что экономическая стабильность для сектора Газа важнее эскалации. После обострения конфликта в 2021 году Израиль возобновил выдачу палестинцам разрешения на работу в стране.

«Мы считали, что тот факт, что они приходят на работу и привозят деньги в Газу, создаст определенный уровень спокойствия. Мы ошибались», — сказал источник издания в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Источник ХАМАС добавил, что движение последние два года воздерживалось от атак по территории Израиля и столкновений с ним. Собеседник издания в израильской армии также сказал, что часть военных сил была переведена от границ с сектором Газа к западному берегу реки Иордан, где происходили столкновения между Палестиной и ЦАХАЛ.

В Газе, сказал анонимный представитель исламистской группировки, был построен макет одного из израильских приграничных поселений, на котором боевики отрабатывали план нападения: «Израиль, конечно, видел это, но был уверен, что ХАМАС не заинтересован в эскалации».

Источник Reuters в группировке также рассказал о деталях плана нападения. По его словам, после запуска 3 тыс. ракет по территории Израиля часть боевиков прорвалась в страну на дельтапланах. Приземлившись, они оцепили необходимую им местность, после чего границу прорвали боевики на мотоциклах — укрепления они подорвали при помощи взрывчатки. Затем завалы расчистили бульдозеры и к атаке присоединились боевики на автомобилях.