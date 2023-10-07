Лидер ХАМАС узнал о «Шторме Аль-Аксы» по телевизору

Политические лидеры движения ХАМАС не имели предварительной информации о внезапной атаке, начатой их военным крылом против Израиля несколько дней назад. Об этом пишет Sky News Arabia со ссылкой на источник в структурах безопасности Египта.

Большинство политических лидеров движения живут в изгнании за пределами сектора Газа, который на протяжении многих лет находится под контролем ХАМАС. Это углубляет разрыв между ними и военным крылом движения, известным как «Бригады Изэддина аль-Кассама», которые ведут боевые действия с Израилем.

Один из египетских чиновников сказал: «Так называемые лидеры ХАМАС в изгнании узнали об операции из новостных программ на телевидении, как и все остальные».

Это свидетельствует о смене динамики власти внутри ХАМАС, при которой военное крыло выходит на первый план перед политическим руководством, пишет издание.

Ранее представитель Вооруженных сил Израиля Даниэль Хагари рассказал, что командующим кампании по нападению на Израиль 7 октября является один из основателей вооруженного крыла «Бригады Изеддин аль-Кассам» Яхья Синвар.