Кремль опасается расширения израильского конфликта
Риск вовлечения третьих сил в ситуацию в Израиле велик, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о движении флота США в регионе, его цитирует ТАСС.
«Велик риск вовлечения третьих сил в этот конфликт. Очень важно как можно скорее нащупать пути перехода к некоему переговорному процессу с тем, чтобы все-таки снизить эту эскалацию и выйти из режима силового решения», — сказал Песков.
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