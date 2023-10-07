Суд над Авазом Зейналлы: новые подробности

В Баку продолжается судебный процесс по уголовному делу Аваза Зейналлы, учредителя и генерального директора ООО Xural Yayınları, и Эльнура Шукюрова, занимавшего руководящую должность в ООО SədaTV.

Как сообщает корреспондент haqqın.az, судебный процесс продолжился допросом свидетелей. Первым выступил Салман Насруллаев. Он сообщил, что знаком с одним из обвиняемых, Эльнуром Шукюровым, и что испытывает проблемы с речью из-за перенесенного инсульта.

В суде огласили показания свидетеля, данные следствию. Следователям Насруллаев сообщил, что говорил с Шукюровым касательно документов, связанных с ООО Yaşıl Mənzərə. Последний обещал решить вопрос за 50 тысяч манатов и свое обещание сдержал.

Свидетель добавил, что из-за проблем со здоровьем не смог записать свои показания: это за него сделал следователь.

Аваз Зейналлы засомневался в том, что Насруллаев действительно болен. На что суд вынес ему предупреждение.

Эльнур Шукюров же не отрицал, что помог Насруллаеву, но отметил, что сделал это бескорыстно.

Судебный процесс продолжится 13 октября.