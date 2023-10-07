В Израиле опровергают: Никакие ракеты из Ливана не падали обновлено 17:21
Израильские военные не подтвердили сообщений о падении снарядов, выпущенных с юга Ливана. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в израильской армии.
По их данным, подтверждений о падении снарядов на территории Израиля нет, армия выясняет причину включения сирен.
Как передал ранее вещающий из Дубая телеканал Al Hadath, с юга Ливана было выпущено по меньшей мере 12 ракет в сторону Израиля. Кто осуществил ракетный удар, канал не уточнил. Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что сирены воздушной тревоги прозвучали в северных районах страны. В свою очередь, источник в ливанской армии заявил телеканалу Al Manar, что сообщения о запуске ракет с территории Ливана в сторону Израиля не соответствуют действительности.
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По меньшей мере 12 ракет выпущены из южной части Ливана в сторону Израиля, утверждает вещающий из Дубая телеканал Al Hadath.
Кто осуществил ракетный удар, канал не уточняет.
Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что сирены воздушной тревоги прозвучали в северных районах страны.