«Хезболла» готовится к атаке позиций США Новость дополнена
«Хезболла» угрожает атаковать американские позиции на Ближнем Востоке в случае прямого вмешательства США в конфликт между Израилем и ХАМАС, передает The Times of Israel.
«Палестина — это не Украина», — заявил представитель ливанской военизированной группировки в заявлении после того, как США приблизили свои военные корабли к территории Израиля.
«Если США вмешаются напрямую, все позиции США в регионе станут законными целями оси сопротивления и будут подвергаться нашим атакам. И в этот день не будет красных линий», — говорит представитель.
Отметим, что поддерживаемая Ираном «Хезболла» атаковала израильские позиции вчера, в связи с чем некоторые страны выразили опасения, что радикальная шиитская группировка может вмешаться в наступление ХАМАС против Израиля.