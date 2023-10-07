«Палестина — это не Украина», — заявил представитель ливанской военизированной группировки в заявлении после того, как США приблизили свои военные корабли к территории Израиля.

«Если США вмешаются напрямую, все позиции США в регионе станут законными целями оси сопротивления и будут подвергаться нашим атакам. И в этот день не будет красных линий», — говорит представитель.

Отметим, что поддерживаемая Ираном «Хезболла» атаковала израильские позиции вчера, в связи с чем некоторые страны выразили опасения, что радикальная шиитская группировка может вмешаться в наступление ХАМАС против Израиля.