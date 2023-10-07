Рейс из Тегерана парализовал работу аэропорта Гамбурга

Работа международного аэропорта Гамбурга полностью приостановлена из-за поступившей угрозы о бомбе, заложенной на борту самолета, прибывшего из Тегерана. Об этом сообщила телерадиокомпания NDR.

По ее данным, лайнер приземлился в воздушной гавани. Его обыскивают сотрудники правоохранительных органов. Находившиеся на борту 198 пассажиров и 16 членов экипажа покинули самолет. Их багаж сейчас проверяют. Аэропорт с 14:40 по бакинскому времени не отправляет и не принимает рейсы.

Как сообщает NDR, федеральная полиция оценивает угрозу, которая поступила ей по электронной почте, как серьезную.