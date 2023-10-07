ЕС: Война в Израиле украинской помощи не помеха

События в Израиле не повлияют на помощь Украине. Как передает DW, об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

В своей войне против Украины Россия пытается извлечь для себя выгоду из любых международных событий, однако ничто и никоим образом не повлияет на поддержку Украины со стороны ЕС, заявила Европейская комиссия.

«В этом не может быть ни малейших сомнений», — уверил ее в продолжении поддержки Киева официальный представитель Эрик Мамер на вопрос корреспондентки DW о том, есть ли основания полагать, что обострение конфликта на Ближнем Востоке повлияет на помощь Украине.