Саудовская Аравия подала заявку на проведение ЧМ-2034 по футболу. Азербайджан поддержал

Сегодня Федерация футбола Саудовской Аравии (SAFF) направила в ФИФА письмо о намерении провести футбольный чемпионат мира 2034 года. Письмо подписал президент организации Ясир Аль-Мисехаль.

«Сегодня, в понедельник, 9 октября, мы представили письмо о намерениях и подписали декларацию ФИФА о подаче заявки на проведение чемпионата мира по футболу 2034 года, - говорится в сообщении пресс-службы SAFF. - Заявка Саудовской Аравии является историческим событием и отражает стремление страны открыть новые футбольные возможности, а также стремление поддержать развитие игры во всех уголках земного шара. Вдохновленная социальными и экономическими преобразованиями, а также давней любовью страны к красивой игре, заявка Саудовской Аравии на ЧМ-2034 призвана приветствовать весь мир в королевстве и обещает устроить захватывающее и запоминающееся событие для болельщиков».

По словам президента Федерации, чемпионат мира по футболу-2034 – «это предложение всему миру стать свидетелями развития Саудовской Аравии, познакомиться с ее культурой и стать частью ее истории».

Ранее Азербайджан в лице АФФА объявил о поддержке инициативы аравийцев.

«Саудовская Аравия в последние годы добилась в футболе больших успехов, - говорится в заявлении АФФА. - Местный чемпионат, собравший звезд мирового футбола, сейчас находится в центре внимания. У Саудовской Аравии, являющейся нашей дружественной страной, есть большой опыт проведения международных соревнований. Сборная страны своей игрой на последнем чемпионате мира в Катаре завоевала симпатии болельщиков. Уверены, что Саудовская Аравия успешно справится с этой трудной и ответственной миссией».

До этого стало известно, что ЧМ-2030 пройдет в Уругвае, Парагвае, Аргентине, Испании, Португалии и Марокко. Южноамериканские страны примут 3 стартовых матча турнира.