Зеленский сравнил Россию с ХАМАС
Президент Украины Владимир Зеленский сравнил вторжение России в его страну со вторжением вооруженной группировки ХАМАС в Израиль, заявив, что только «правила [и] международное право» могут обеспечить мир во всем мире, передает Associated Press.
«Та же ненависть, и единственное отличие в том, что террористическая организация напала на Израиль, а здесь террористическое государство напало на Украину», — сказал Зеленский в видеообращении в понедельник на парламентском собрании НАТО в Копенгагене.
«Наше единство должно и может остановить зло», — сказал Зеленский.
«Пусть каждый, кто спонсирует террор, почувствует силу нашего гнева. И пусть каждый, кому нужна помощь в защите от террора, почувствует силу нашей солидарности», - заявил президент Украины.