Зеленский сравнил Россию с ХАМАС

«Та же ненависть, и единственное отличие в том, что террористическая организация напала на Израиль, а здесь террористическое государство напало на Украину», — сказал Зеленский в видеообращении в понедельник на парламентском собрании НАТО в Копенгагене.

«Наше единство должно и может остановить зло», — сказал Зеленский.

«Пусть каждый, кто спонсирует террор, почувствует силу нашего гнева. И пусть каждый, кому нужна помощь в защите от террора, почувствует силу нашей солидарности», - заявил президент Украины.