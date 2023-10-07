Либерман обвиняет Нетаньяху и министра обороны

«Для устранения ХАМАС требуется наземная операция в Газе», — сказал Либерман в заявлении, выделив крупнейший город сектора Газа как центр операций террористической группы.

«Нам нужно очистить конюшни. Так же, как мы недавно вошли в Дженин, так нам нужно войти и в Газу», — сказал Либерман.

Он также призвал к расправе над лидерами ХАМАС за границей, говоря, что нужно выследить руководство группы, где бы они ни находились, и упомянул решение бывшего премьер-министра Голды Меир уничтожить исполнителей и организаторов убийств на Олимпийских играх в Мюнхене.

Либерман также обвинил премьер-министра Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и начальника штаба ЦАХАЛ Герци Халеви в том, что они не предоставляют должной информации израильтянам о состоянии войны.

«Я считаю ошибкой, что премьер-министр, министр обороны и начальник штаба не обращаются к СМИ, не общаются со СМИ (...) Это их обязанность перед израильским народом после трех дней боев».

Он подчеркнул, что его партия войдет в коалиционное правительство при условии уничтожения ХАМАС и завершения всех договоренностей, позволяющих принять финансовую помощь от Катара и других.