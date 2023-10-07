Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 16:40

Америка спешит на помощь Израилю. По приказу президента Джо Байдена в восточное Средиземноморье направлен самый новый и мощный авианосец «Джеральд Форд», которого сопровождает целая флотилия военных кораблей. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что «американское правительство окажет израильским силам обороны всю необходимую военную помощь, которая прибудет туда в ближайшие дни». Она включает, прежде всего, снаряды и ракеты, которые компенсируют нехватку тех боеприпасов, которые Израиль израсходовал при атаках на Газу. Кроме того, израильтяне запросили у США бомбы малого диаметра и боеприпасы для пулеметов.

В самом Израиле нарастает дискуссия в отношении того, кто виноват в том, что внезапная массированная атака ХАМАС оказалась настолько мощной. И сейчас, через несколько дней после ее начала, жесточайшая критика направлена не только против «Моссада», проморгавшего нападение, но и – возможно даже в большей степени - против армии. Граждане не понимают, как оказалось, что настолько опасная граница страны оказалась до такой степени незащищенной. «То, что сейчас многие военные находятся в отпусках, не является оправданием, - говорит Йигал Унна, бывший офицер специального подразделения армии под номером 8200, который занимался разведкой. – Мы израсходовали миллиарды на технологию, которая позволяла засекать подземные туннели террористов и многое другое. То, что произошло сейчас, - это просто непостижимо». Как пишет The Washington Post, сектор Газа был наводнен агентами спецслужб Израиля, там установлены многочисленные сенсоры, которые должны были дать сигналы опасности, для слежения в большом количестве использовались дроны. Но все это оказалось бесполезным.

Израильские военные беспомощно оправдываются, что данные о мобилизации палестинских боевиков они получали, но думали, что речь идет о простых учениях. «ХАМАС всегда был для нас тактической угрозой, - говорит Унна. - Он постоянно проводил учения. Он учился захватывать наши поселения. Мы только наблюдали за этим, думая, что хамасовцы только тренируются. Но сейчас все это стало ужасной реальностью». «ХАМАС самым драматическим образом повысил свой modus operandi (cпособ действий), - считает Норман Рул, ветеран ЦРУ, который работал над программой для разведсообщества Израиля.— Но успех его атаки был вызван отсутствием должного своевременного ответа израильских сил обороны». Определенная часть вины за это лежит и на США. Белый дом всегда в моменты обострения призывал Израиль тщательно выверять силу своих ударов по Газе, чтобы не допустить эскалации.

Похоже, слово «эскалация» стало главным жупелом для администрации Байдена, идет ли речь о войне ХАМАС против Израиля или России против Украины. Да, Белый дом признает ужасную действительность - гибель нескольких граждан США в Израиле и то, что группу американцев ХАМАС взял в плен в Газе. Но одновременно с усилиями по вызволению их из плена и спасению других соотечественников команда Байдена пытается сделать все возможное, чтобы не допустить расползания боевых действий, а также регионального конфликта с несколькими фронтами на Ближнем Востоке. Вот для этого и был отправлен в восточное Средиземноморье авианосец «Джеральд Форд». Его боевые самолеты вряд ли будут бомбить позиции хамасовцев. Главная цель - не допустить вовлечения в конфликт «Хезболлы», которую поддерживает Иран и другие «акторы». Сейчас усилия по недопущению этой самой эскалации становятся все более интенсивными. Происходит это после того, как в США получили данные (возможно, от самого Биньямина Нетаньяху, с которым провел консультации Байден) о том, что в течение 24-48 часов Израиль начнет наземную операцию в Газе. А это может привести к атакам со стороны «Хезболлы», который и прежде начинал военные действия против Израиля во время обострения его противостояния с ХАМАС.

Для Джо Байдена складывается совсем не радостная картина. Все большее число политиков стало подвергать его остракизму за политику умиротворения Ирана. К ним присоединился даже бывший вице-президент и кандидат в президенты от республиканцев на выборах 2024 года умеренный Майк Пенс. Война ХАМАС нанесла мощный удар по главному внешнеполитическому достижению президента США – решению Саудовской Аравии признать Израиль и установить с ним дипломатические отношения. Сейчас сделка заторможена и не ясно, состоится ли она вообще, поскольку Израиль теперь не станет выполнять свои обязательства по прекращению строительства новых поселений на Западном берегу Иордана и увеличению палестинцам медицинской и финансовой помощи. Война ХАМАС коснулась и Украины. Издание Politico пишет, что военная помощь Киеву со стороны США останется неизменной. Однако украинские власти явно недовольны тем, что Белый дом спешит оказать Израилю помощь по щелчку пальцев своего союзника. И эта помощь будет доставлена в ближайшие дни, в то время как необходимое Украине вооружение идет туда месяцами, а, например, дальнобойные ракеты ATACMS, которые так просит Киев, вообще может быть не придут никогда. И все это из-за опасения эскалации со стороны ужасного Владимира Путина.