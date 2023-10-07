Бои на границе Израиля и Ливана срочно; видео; обновлено 16:56
Израильские военные ликвидировали ряд вооруженных лиц, проникших на территорию Израиля из Ливана, вертолеты наносят удары по этому району. Как передает The Times of Israel, об этом сообщают ВС Израиля.
*** 16:45
Пресс-служба армии обороны Израиля сообщила о предполагаемом проникновении в страну нескольких вооруженных людей из Ливана.
Жителям приграничных населенных пунктов предписано не покидать свои дома.
СМИ сообщают о стрельбе и взрывах на границе Израиля с Ливаном.
October 9, 2023