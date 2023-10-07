Раиси рассказал о «ликовании» иранцев
Президент Ирана Ибрагим Раиси поприветствовал «яркие и впечатляющие победы» «палестинского сопротивления» в телефонном разговоре с лидером Палестинского исламского джихада Зиядом ан-Нахала, сообщает иранское информационное агентство Tasnim.
«Вы действительно принесли радость исламскому сообществу этой новаторской и победоносной операцией», — сказал президент Ирана.
«Сионистский режим находится в упадке, в то время как фронт сопротивления покоряет вершины победы», — добавил Раиси.
В свою очередь, ан-Нахала поблагодарил верховного лидера ИРИ, правительство и народ Ирана за «поддержку палестинцев».