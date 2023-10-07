Варданян в Азербайджане всерьез и надолго

Защитник Р.Варданяна, Афет Газиева, потребовала отменить меру пресечения в отношении ее подзащитного.

Суд признал решение первой инстанции обоснованным и отклонил жалобу.

Отметим, что задержанный Госпогранслужбой Азербайджана гражданин Армении Рубен Варданян привлечен к уголовной ответственности по статьям 214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (участие в создании и деятельности вооруженных формирований или групп, не предусмотренных по закону) и 318.1 (незаконное пересечение государственной границы) УК Азербайджана.

Решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста на четыре месяца.