Варданян в Азербайджане всерьез и надолго
Арестованный несколько дней назад так называемый «госминистр НКР» Рубен Варданян подал апелляционную жалобу на постановление суда об избрании меры пресечения в виде ареста.
По информации haqqin.az, жалоба рассматривалась в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Габила Мамедова.
Защитник Р.Варданяна, Афет Газиева, потребовала отменить меру пресечения в отношении ее подзащитного.
Суд признал решение первой инстанции обоснованным и отклонил жалобу.
Отметим, что задержанный Госпогранслужбой Азербайджана гражданин Армении Рубен Варданян привлечен к уголовной ответственности по статьям 214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (участие в создании и деятельности вооруженных формирований или групп, не предусмотренных по закону) и 318.1 (незаконное пересечение государственной границы) УК Азербайджана.
Решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста на четыре месяца.