9 октября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со старшим советником Госдепа США по переговорам на Кавказе Луи Боно, сообщили в МИД.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о повестке дня двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами, текущей ситуации в регионе, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, шагах, предпринимаемых Азербайджаном по реинтеграции армянского населения, проживающего в Карабахском регионе.

Байрамов проинформировал Луи Боно об антитеррористических мероприятиях, начатых в ответ на очередные провокации армянских Вооруженных сил, и о причинах их начала, подчеркнув, что клеветническая пропаганда Армении не отражает реалий в регионе.

Он также рассказал о проводимой правительством Азербайджана работе по реинтеграции проживающих в Карабахском регионе армян, указав, что процесс регистрации местных армянских жителей осуществляется через электронный портал.

В ходе встречи стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.