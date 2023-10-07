Собеседник издания отметил, что американский президент не пытался убедить Нетаньяху не вводить сухопутные войска. В разговоре также обсуждалась вероятность атак со стороны ливанской «Хезболлы» и возможность переговоров насчет взятых ХАМАС заложников.

Израиль будет вынужден начать наземную операцию в секторе Газа, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом 8 октября, узнало издание Walla.

*** 17:46

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военный ответ движению ХАМАС в секторе Газа «изменит лицо Ближнего Востока», передает CNBC.

«Мы находимся в середине кампании, я знаю, что вы пережили ужасные и трудные моменты. ХАМАСу придется трудно и горько, мы уже находимся в середине кампании, и это только начало», — сказал Нетаньяху.

Премьер Израиля анонсировал решительные меры: «Государство перевернет каждый камень, чтобы помочь вам всем. Я прошу вас стоять твердо, потому что мы собираемся изменить Ближний Восток».