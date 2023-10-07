Переговоров в Бишкеке не будет: глава МИД Армении не едет на саммит СНГ

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не будет присутствовать на заседании Совета министров иностранных дел СНГ. Как передают армянские СМИ, об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян.

По ее словам, Ереван еще 4 октября в письменном порядке оповестил Исполком СНГ о том, что в мероприятии будет участвовать замминистра иностранных дел.

Стоит отметить, что 12 октября в Бишкеке состоится заседание Совета министров иностранных дел СНГ.

Напомним, ранее заместитель главы МИД России Михаил Галузин сообщил о возможности проведения переговоров глав МИД РФ, Азербайджана и Армении 12 октября в Бишкеке.