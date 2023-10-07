Yelo Bank поддержал желающих начать свой бизнес граждан

Yelo Bank всегда поддерживает малоимущие семьи в рамках программы самозанятости. В этот раз банк воплотил в реальность мечты трех жителей.

Один из них - Фаррух Набиев, ветеран Отечественной войны, проживает в Гёйчае. Как искусный столяр, его мечтой было превратить свое мастерство в бизнес. Yelo Bank, узнав об этом, предоставил Набиеву необходимое оборудование для создания небольшой столярной мастерской.

Аслан Гафаров - участник Первой Карабахской войны, живет в Билясуваре. Ему была необходима финансовая поддержка для своего бизнеса по производству PVC окон и дверей. Yelo Bank предоставил эту поддержку, обеспечил всем необходимым оборудованием для запуска собственного бизнеса.

Аида Гурбанова из Кюрдамира - член семьи шехида Отечественной войны. Ее мечтой было создать образовательный центр. Для осуществления этой мечты Yelo Bank подарил ей полный пакет необходимого, включая мебель и технику.

Программа по самозанятости реализуется на основе меморандума, подписанного между Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана, Центробанком и Ассоциацией банков Азербайджана. Основной целью проекта является помощь гражданам, входящим в социально уязвимые группы, в реализации их предпринимательских амбиций. Yelo Bank активно участвует в этом проекте с самого начала и будет продолжать оказывать поддержку гражданам.

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