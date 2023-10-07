Второй день жители Баку несут цветы, детские игрушки, зажигают свечи в знак скорби по сотням погибших в результате нападения ХАМАС на израильтян, выражают поддержку израильскому народу в борьбе с терроризмом.

Хотя из соображений безопасности правоохранительные органы не разрешают большими группами собираться у здания дипмиссии, корреспонденту haqqin.az удалось поговорить с некоторыми пришедшими к посольству бакинцами.

Студентка факультета философии БГУ Фатима Гаджиева отмечает, что посчитала своим долгом выразить солидарность в тяжелую минуту дружественному израильскому народу: «Кадры убитых боевиками ХАМАС мирных людей не могут оставить человека безучастным к этой трагедии. У нас давняя дружба с еврейским народом, наши граждане еврейской национальности сражались и погибали за азербайджанскую землю как в Первую, так и Вторую Карабахскую войну. Варварское нападение на Израиль, массовое взятие в заложники — это открытый терроризм, с которым, надеюсь, израильская армия быстро справится».

Также студентка БГУ Парвин Байрамова: «Какое оправдание может быть резне участников музыкального фестиваля, проходившем в городе Реим в 30 километрах от сектора Газа? Почему в этом и других городах были убиты и похищены сотни молодых людей?.. Мы пришли к посольству Израиля в Баку выразить солидарность с израильским народом…Мы помним, как израильтяне были солидарны с Азербайджаном во время 44-дневной войны. Нас объединяет давняя дружба, поэтому мы здесь».