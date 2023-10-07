Палестинская ракета попала в мечеть в поселке Абу-Гош рядом с Иерусалимом, которая носит имя Ахмата Кадырова.

На строительство мечети в свое время было потрачено около 10 миллионов долларов, из которых шесть выделило чеченское правительство, т.к. местные жители являются потомками чеченцев, переселившихся на территорию Османской империи еще в 16 веке. Местные власти сообщают о раненых мирных жителях.