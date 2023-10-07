Впервые в Азербайджане: Конституционный суд должен принять историческое решение

Мамед Эфендиев, отдел экономики 18:35

12 сентября 2023 года президент Ильхам Алиев направил в Конституционный суд письмо под регистрационным номером 1483 для устранения правовых проблем, связанных с приватизационными чеками. 18 сентября в Конституционный суд поступило письмо аналогичного содержания под регистрационным номером 1518 от имени Самира Нуриева, руководителя Администрации президента Азербайджанской Республики. Об этом AYNA сообщили в группе, объединяющей сотни тысяч граждан Азербайджана, сохранивших приватизационные чеки, права которых были нарушены изъятием этих чеков из обращения, по поводу чего были зафиксированы многочисленные обращения в Администрацию президента, Кабинет Министров, Милли Меджлис и Конституционный суд.

Следует отметить, что впервые в истории Конституционного суда и в целом независимого Азербайджана граждане страны, депутаты парламента, Министерство юстиции по поручению Кабинета министров, Администрация президента и лично президент Ильхам Алиев обратились в Конституционный суд в связи с приватизационными чеками и массовыми юридическими проблемами, возникшими из-за их изъятия. Что касается обращения самих владельцев приватизационных чеков на имя председателя Конституционного суда Фархада Абдуллаева и судьей КС, то в нем речь идет о требовании как можно скорее восстановить нарушенные конституционные права сотен тысяч граждан Азербайджана. «По результатам научно-практического исследования, проведенного в 2022-2023 годах учеными-юристами и экспертами Конституционного суда, а также после подтверждения юридических фактов в четырех статьях, опубликованных на базе мнений более десяти ученых в журнале «Qanun» Высшей аттестационной комиссии, находящейся под курацией главы государства, правоведы и представители интеллигенции подтвердили в своих выступлениях в прессе, что приватизация, которая проводится на протяжении тринадцати лет без приватизационных чеков, является преступлением против народа и провокацией против государства, - говорится, в частности, в обращении граждан в Конституционный суд. - Из исследований правоведов известно, что некоторые чиновники и юристы в Администрации президента, злоупотребляя отношением общенационального лидера Гейдара Алиева, считавшего их близкими и преданными людьми, совершали в процессе принятия «Закона о приватизации государственной собственности» предательские и коварные действия с далеко идущими последствиями. Используя юридическую безграмотность депутатов, они сумели добиться принятия «Государственной программы о приватизации» не посредством закона, а всего лишь указом. В свою очередь, тогдашнее руководство Администрации президента, пользуясь доверием общенационального лидера, добилось подписания этого указа, прописав в преамбуле пункты Государственной программы, которые полностью противоречили Конституции и не имели какого-либо конституционного обоснования».

Граждане, подписавшиеся под обращением в Конституционный суд, потребовали срочно расследовать нарушения нормативно-правовых актов и в течение десяти рабочих дней дать им официальный ответ, указав, что игнорирование или затягивание рассмотрения этого вопроса, в первую очередь, будет направлено против главы государства. Авторы обращения акцентировали внимание членов КС на том, что члены Политсовета, депутаты, а также юристы и экономисты правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) заверили их в том, что уже в ближайшее время все допущенные юридические ошибки будут устранены. «Представители правящей партии и интеллигенции убеждают народ в том, что в «Год Гейдара Алиева», к радости сотен тысяч азербайджанских семей, ущемленных в своих правах, проблема, наконец, будет решена - говорится далее в обращении. – Ведь грубое нарушение принципов справедливости, конституционного равенства, а также субъективное распределение собственности могут в будущем стать причиной крайне нежелательных действий сотен тысяч граждан в отношении чиновников и предпринимателей. Следует принять во внимание, что среди одного миллиона граждан страны, на руках которых остались приватизационные чеки, есть люди разных взглядов, о чем свидетельствует разброс отношений, проявляемых к чиновникам в социальных сетях. Дорогой Фархад муэллим! Вы можете объяснить нам, какую цель преследовали судьи Конституционного суда, затягивая решение данного вопроса на четыре месяца?» Из одного миллиона граждан, не продавших в течение 25 лет свои государственные приватизационные чеки, ежедневно умирают тридцать человек, которые так и не воспользовались своими правами. В одной из любимых песен покойного общенационального лидера говорится: «Цените людей при их жизни». Эту идею Гейдар Алиев сам неоднократно озвучивал. Так что, скажите, может быть важнее сегодня для рассмотрения в Конституционном суде, чем просьба, с которой к Вам обратились сотни тысяч Ваших пораженных в правах сограждан?! Разве вашим судьям неизвестны научно-практические исследования многочисленных экспертов, правоведов и экономистов ПЕА о том, что стоимость каждой приватизационной доли, взятой в качестве государственного обязательства, согласно закону, подписанному общенациональным лидером и защищенному законом от инфляции, эквивалентна 20.000 долларов США, и этот факт уже год освещается в прессе и на YouTube-каналах?» (С полным текстом обращения можно ознакомиться в нижеприведенном видео. А полная версия жалобы в КС и его обоснование: https://www.facebook.com/groups/668471343515846/permalink/1587723841590587/ Станьте участником группы «Приватизационные чеки»: https://www.facebook.com/groups/668471343515846 Обращение к господину президенту от сотен тысяч семей: https://www.facebook.com/groups/668471343515846/posts/1577668382596133/) *** Судя по всему, уже не только рядовые граждане, но и руководство страны ждут от Конституционного суда постановления по решению правовых проблем, связанных с приватизационными чеками. Помимо сотен тысяч обездоленных граждан, с этой просьбой на протяжении многих лет выступают депутаты парламента, представители интеллигенции, эксперты, известные общественные деятели… Словом, похоже, что момент исторической необходимости и невозврата уже наступил. Самое правильное в такой момент – это обратиться к мнению известных лиц, которые защищают конституционные права граждан, отстаивают важность обеспечения прав владельцев чеков и выражают уверенность в том, что проблема будет обязательно решена. Председатель комитета Милли Меджлиса (ММ) по правам человека, председатель правления Центра социальных исследований Захид Орудж:

«Рециркуляция приватизационных чеков может оказать положительное влияние на бизнес-среду. В то же время, она станет успешным шагом с точки зрения защиты прав граждан. Потому, что глава государства всегда чувствительно относится к этому вопросу. Как представитель Центра социальных исследований могу сказать, что призывы и требования в этом направлении есть. Поэтому игнорировать проблему приватизационных чеков было бы неправильно». Член комитета ММ по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, представитель ПЕА Айдын Мирзазаде:

«Это было очень важное решение – безвозмездно предоставить населению приватизационные чеки, чтобы граждане стали акционерами государственных предприятий, подлежащих приватизации. Как и другие указы общенационального лидера Гейдара Алиева, этот также служил защите интересов граждан. Есть граждане, у которых на руках до сих пор остались приватизационные чеки. Надеюсь, их проблема будет решена в положительную сторону». Заместитель председателя комитета ММ по труду и социальной политике, депутат от партии ПЕА Малахат Ибрагимгызы:

«Ваучеры являются государственными ценными бумагами. Проблема каждого гражданина должна решаться в рамках законодательства и законов страны. Как депутат, я за то, чтобы как можно скорее проанализировать эту проблему, тщательно изучить ее, а уже потом предпринимать конкретные шаги. Я верю, что мы станем свидетелями положительных изменений в этом направлении». Член комитета ММ по правам человека, председатель Партии Великого Созидания Фазиль Мустафа:

«Сотни тысяч граждан с приватизационными чеками на руках ждут дня, когда историческая справедливость будет восстановлена. В связи с этим было направлено обращение к депутатам Милли Меджлиса, в том числе, и мне. Мы перенаправили его в Конституционный суд, который будет принимать решение. Верю, что оно будет справедливым. Требования граждан должны быть удовлетворены. Это право собственности, и оно отражено в Конституции». Член комитета ММ по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов:

«Права сотен людей должны быть восстановлены. Должны быть созданы условия для их участия в процессе приватизации, либо необходимо выплатить соответствующие компенсации. Как депутат, представленный в законодательном органе, я в этом вопросе на стороне граждан и надеюсь, что их проблема будет решена в ближайшее время». Член комитета ММ по правовой политике и государственному строительству, председатель партии «Ана Вэтэн» Фазаил Агамалы:

«Необходимо разработать механизм, чтобы граждане, у которых остались чеки, получали выгоду. Тем, у кого на руках остались чеки, должны быть созданы условия, чтобы они могли пользоваться своими правами. Это и есть проявление заботы со стороны государства». Член комитета ММ по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Агиль Аббас:

«Нарушенные права граждан должны быть восстановлены. На мой взгляд, увеличить срок обращения приватизационных чеков было бы положительным шагом, который позволит акционерам, у которых на руках остались ваучеры, наконец-то, воспользоваться господдержкой». Заместитель председателя комитета ММ по правам человека, председатель партии «Вахдат» Тахир Керимли:

«Сегодня в стране проводятся комплексные реформы, а отношения между государством и гражданами выходят на качественно новый уровень. В подобной ситуации должна быть выяснена судьба граждан, у которых остались приватизационные чеки. Законодательство это позволяет, и у правительства есть возможность решить эту проблему. В этом смысле я поддерживаю инициативы, связанные с возмещением ущерба или увеличением срока обращения приватизационных чеков». Член комитета ММ по науке и образованию, член Правления ПЕА, профессор Анар Искандаров: «Решение о приватизационных чеках принималось не в далеком прошлом. Помню, тогда указ общенационального лидера Гейдара Алиева встречен общественностью с восторгом. Азербайджан переходил от одной системы к другой. Тот факт, что граждане становятся основными акционерами государственной собственности, оставшейся от Советского Союза, был еще одним показателем приверженности общенационального лидера Гейдара Алиева своему народу и своей стране… Есть большое количество граждан, у которых все еще остались приватизационные чеки, и этот вопрос необходимо довести до логического завершения». Председатель комитета ММ по аграрной политике Тахир Рзаев: «Права граждан, чьи приватизационные чеки остаются у них на руках, должны быть восстановлены. В связи с этим существует серьезная необходимость, чтобы соответствующие структуры приняли решение. Прошло уже 11 лет, а эти чеки до сих пор остаются на руках». Член комитета ММ по правам человека, председатель Партии Национального Фронта Азербайджана Рази Нуруллаев: «Сотни тысяч граждан с чеками на руках, также как и я, ждут дня, когда будет восстановлена историческая справедливость. Эти чеки не предназначены для использования? Так почему они должны оставаться на руках? Соответствующие структуры обязаны решить эту проблему и подвести процесс к логическому завершению». Член комитета ММ по делам молодежи и спорта, представитель ПЕА Мушфиг Джафаров: «Сегодня сотни тысяч граждан остались с приватизационными чеками на руках. Существует серьезная необходимость принять решение относительно этих людей. И я верю, что это произойдет». Член комитета ММ по экономической политике, промышленности и предпринимательству Руфат Гулиев:

«За последние годы в Азербайджане под руководством президента Ильхама Алиева были осуществлены комплексные реформы. Их суть в том, чтобы вдохнуть новую жизнь в управление, обеспечить переход к оптимальному управлению в государственных органах, улучшить отношения между государством и гражданами. С этой целью подписываются различные указы и распоряжения, принимаются решения. Постепенно начали решаться проблемы, которые годами ждали своей очереди. Безусловно, здесь нельзя обойти вниманием вопрос приватизационных чеков. Большое количество граждан Азербайджана и сегодня продолжают хранить их и ждут, когда срок обращения чеков будет продлен. Я верю, что этот вопрос прояснится». Член комитета ММ по международным связям и межпарламентским связям, председатель Партии демократических реформ Азербайджана Асим Моллазаде:

«Я в курсе того, что ветераны войны и пенсионеры обратились в Конституционный суд. Я также получил обращение от граждан и направил его в КС. В обращении справедливо подчеркивается, что в индивидуальном порядке решить эту проблему невозможно. Поэтому решение должен принять КС. Как депутат Милли Меджлиса и лидер партии, я прошу КС обеспечить права владельцев приватизационных чеков. Я верю, что так и будет. Соответствующие структуры также должны внести свой вклад в позитивное решение проблемы и предпринять в этом направлении активные действия». Член комитета ММ по общественным объединениям и религиозными, депутат от ПЕА Азер Бадамов: «Верю, что КС примет положительное решение. В официальные структуры поступали обращения от имени граждан, оставшихся с приватизационными чеками на руках, а также от представителей интеллигенции и депутатов. Надеюсь, что КС учтет эти факты и примет решение в соответствии с интересами граждан». Депутат ММ Вахид Ахмедов:

«После завершения срока обращения в 2011 году, есть граждане, у которых на руках остались приватизационные чеки. По предварительным оценкам, их сотни тысяч. Считаю, что вопрос, связанный с ними, должен быть окончательно прояснен. И я надеюсь, что это произойдет». Бывший депутат ММ, экономист, профессор Али Алирзаев: «Важно снова увеличить срок обращения приватизационных чеков. Это повысит социальное благосостояние граждан, увеличит количество людей, занимающихся малым бизнесом, повысит интерес местных и иностранных инвесторов к нашей стране. Я одобряю обращение в КС граждан и ветеранов войны, у которых остались приватизационные чеки. Верю, что КС положительно ответит на это обращение и историческая справедливость будет восстановлена». Председатель Совета прессы Азербайджана, главный редактор «525-й газеты» Рашад Меджид: