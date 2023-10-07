Впервые в Азербайджане: Конституционный суд должен принять историческое решение
12 сентября 2023 года президент Ильхам Алиев направил в Конституционный суд письмо под регистрационным номером 1483 для устранения правовых проблем, связанных с приватизационными чеками.
18 сентября в Конституционный суд поступило письмо аналогичного содержания под регистрационным номером 1518 от имени Самира Нуриева, руководителя Администрации президента Азербайджанской Республики.
Об этом AYNA сообщили в группе, объединяющей сотни тысяч граждан Азербайджана, сохранивших приватизационные чеки, права которых были нарушены изъятием этих чеков из обращения, по поводу чего были зафиксированы многочисленные обращения в Администрацию президента, Кабинет Министров, Милли Меджлис и Конституционный суд.
Следует отметить, что впервые в истории Конституционного суда и в целом независимого Азербайджана граждане страны, депутаты парламента, Министерство юстиции по поручению Кабинета министров, Администрация президента и лично президент Ильхам Алиев обратились в Конституционный суд в связи с приватизационными чеками и массовыми юридическими проблемами, возникшими из-за их изъятия.
Что касается обращения самих владельцев приватизационных чеков на имя председателя Конституционного суда Фархада Абдуллаева и судьей КС, то в нем речь идет о требовании как можно скорее восстановить нарушенные конституционные права сотен тысяч граждан Азербайджана.
«По результатам научно-практического исследования, проведенного в 2022-2023 годах учеными-юристами и экспертами Конституционного суда, а также после подтверждения юридических фактов в четырех статьях, опубликованных на базе мнений более десяти ученых в журнале «Qanun» Высшей аттестационной комиссии, находящейся под курацией главы государства, правоведы и представители интеллигенции подтвердили в своих выступлениях в прессе, что приватизация, которая проводится на протяжении тринадцати лет без приватизационных чеков, является преступлением против народа и провокацией против государства, - говорится, в частности, в обращении граждан в Конституционный суд. - Из исследований правоведов известно, что некоторые чиновники и юристы в Администрации президента, злоупотребляя отношением общенационального лидера Гейдара Алиева, считавшего их близкими и преданными людьми, совершали в процессе принятия «Закона о приватизации государственной собственности» предательские и коварные действия с далеко идущими последствиями. Используя юридическую безграмотность депутатов, они сумели добиться принятия «Государственной программы о приватизации» не посредством закона, а всего лишь указом.
В свою очередь, тогдашнее руководство Администрации президента, пользуясь доверием общенационального лидера, добилось подписания этого указа, прописав в преамбуле пункты Государственной программы, которые полностью противоречили Конституции и не имели какого-либо конституционного обоснования».
Граждане, подписавшиеся под обращением в Конституционный суд, потребовали срочно расследовать нарушения нормативно-правовых актов и в течение десяти рабочих дней дать им официальный ответ, указав, что игнорирование или затягивание рассмотрения этого вопроса, в первую очередь, будет направлено против главы государства.
Авторы обращения акцентировали внимание членов КС на том, что члены Политсовета, депутаты, а также юристы и экономисты правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) заверили их в том, что уже в ближайшее время все допущенные юридические ошибки будут устранены.
«Представители правящей партии и интеллигенции убеждают народ в том, что в «Год Гейдара Алиева», к радости сотен тысяч азербайджанских семей, ущемленных в своих правах, проблема, наконец, будет решена - говорится далее в обращении. – Ведь грубое нарушение принципов справедливости, конституционного равенства, а также субъективное распределение собственности могут в будущем стать причиной крайне нежелательных действий сотен тысяч граждан в отношении чиновников и предпринимателей. Следует принять во внимание, что среди одного миллиона граждан страны, на руках которых остались приватизационные чеки, есть люди разных взглядов, о чем свидетельствует разброс отношений, проявляемых к чиновникам в социальных сетях.
Дорогой Фархад муэллим! Вы можете объяснить нам, какую цель преследовали судьи Конституционного суда, затягивая решение данного вопроса на четыре месяца?»
Из одного миллиона граждан, не продавших в течение 25 лет свои государственные приватизационные чеки, ежедневно умирают тридцать человек, которые так и не воспользовались своими правами. В одной из любимых песен покойного общенационального лидера говорится: «Цените людей при их жизни». Эту идею Гейдар Алиев сам неоднократно озвучивал. Так что, скажите, может быть важнее сегодня для рассмотрения в Конституционном суде, чем просьба, с которой к Вам обратились сотни тысяч Ваших пораженных в правах сограждан?! Разве вашим судьям неизвестны научно-практические исследования многочисленных экспертов, правоведов и экономистов ПЕА о том, что стоимость каждой приватизационной доли, взятой в качестве государственного обязательства, согласно закону, подписанному общенациональным лидером и защищенному законом от инфляции, эквивалентна 20.000 долларов США, и этот факт уже год освещается в прессе и на YouTube-каналах?» (С полным текстом обращения можно ознакомиться в нижеприведенном видео. А полная версия жалобы в КС и его обоснование: https://www.facebook.com/groups/668471343515846/permalink/1587723841590587/
Станьте участником группы «Приватизационные чеки»: https://www.facebook.com/groups/668471343515846
Обращение к господину президенту от сотен тысяч семей: https://www.facebook.com/groups/668471343515846/posts/1577668382596133/)
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Судя по всему, уже не только рядовые граждане, но и руководство страны ждут от Конституционного суда постановления по решению правовых проблем, связанных с приватизационными чеками. Помимо сотен тысяч обездоленных граждан, с этой просьбой на протяжении многих лет выступают депутаты парламента, представители интеллигенции, эксперты, известные общественные деятели… Словом, похоже, что момент исторической необходимости и невозврата уже наступил.
Самое правильное в такой момент – это обратиться к мнению известных лиц, которые защищают конституционные права граждан, отстаивают важность обеспечения прав владельцев чеков и выражают уверенность в том, что проблема будет обязательно решена.
Председатель комитета Милли Меджлиса (ММ) по правам человека, председатель правления Центра социальных исследований Захид Орудж:
«Рециркуляция приватизационных чеков может оказать положительное влияние на бизнес-среду. В то же время, она станет успешным шагом с точки зрения защиты прав граждан. Потому, что глава государства всегда чувствительно относится к этому вопросу. Как представитель Центра социальных исследований могу сказать, что призывы и требования в этом направлении есть. Поэтому игнорировать проблему приватизационных чеков было бы неправильно».
Член комитета ММ по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, представитель ПЕА Айдын Мирзазаде:
«Это было очень важное решение – безвозмездно предоставить населению приватизационные чеки, чтобы граждане стали акционерами государственных предприятий, подлежащих приватизации. Как и другие указы общенационального лидера Гейдара Алиева, этот также служил защите интересов граждан. Есть граждане, у которых на руках до сих пор остались приватизационные чеки. Надеюсь, их проблема будет решена в положительную сторону».
Заместитель председателя комитета ММ по труду и социальной политике, депутат от партии ПЕА Малахат Ибрагимгызы:
«Ваучеры являются государственными ценными бумагами. Проблема каждого гражданина должна решаться в рамках законодательства и законов страны. Как депутат, я за то, чтобы как можно скорее проанализировать эту проблему, тщательно изучить ее, а уже потом предпринимать конкретные шаги. Я верю, что мы станем свидетелями положительных изменений в этом направлении».
Член комитета ММ по правам человека, председатель Партии Великого Созидания Фазиль Мустафа:
«Сотни тысяч граждан с приватизационными чеками на руках ждут дня, когда историческая справедливость будет восстановлена. В связи с этим было направлено обращение к депутатам Милли Меджлиса, в том числе, и мне. Мы перенаправили его в Конституционный суд, который будет принимать решение. Верю, что оно будет справедливым. Требования граждан должны быть удовлетворены. Это право собственности, и оно отражено в Конституции».
Член комитета ММ по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов:
«Права сотен людей должны быть восстановлены. Должны быть созданы условия для их участия в процессе приватизации, либо необходимо выплатить соответствующие компенсации. Как депутат, представленный в законодательном органе, я в этом вопросе на стороне граждан и надеюсь, что их проблема будет решена в ближайшее время».
Член комитета ММ по правовой политике и государственному строительству, председатель партии «Ана Вэтэн» Фазаил Агамалы:
«Необходимо разработать механизм, чтобы граждане, у которых остались чеки, получали выгоду. Тем, у кого на руках остались чеки, должны быть созданы условия, чтобы они могли пользоваться своими правами. Это и есть проявление заботы со стороны государства».
Член комитета ММ по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Агиль Аббас:
«Нарушенные права граждан должны быть восстановлены. На мой взгляд, увеличить срок обращения приватизационных чеков было бы положительным шагом, который позволит акционерам, у которых на руках остались ваучеры, наконец-то, воспользоваться господдержкой».
Заместитель председателя комитета ММ по правам человека, председатель партии «Вахдат» Тахир Керимли:
«Сегодня в стране проводятся комплексные реформы, а отношения между государством и гражданами выходят на качественно новый уровень. В подобной ситуации должна быть выяснена судьба граждан, у которых остались приватизационные чеки. Законодательство это позволяет, и у правительства есть возможность решить эту проблему. В этом смысле я поддерживаю инициативы, связанные с возмещением ущерба или увеличением срока обращения приватизационных чеков».
Член комитета ММ по науке и образованию, член Правления ПЕА, профессор Анар Искандаров:
«Решение о приватизационных чеках принималось не в далеком прошлом. Помню, тогда указ общенационального лидера Гейдара Алиева встречен общественностью с восторгом. Азербайджан переходил от одной системы к другой. Тот факт, что граждане становятся основными акционерами государственной собственности, оставшейся от Советского Союза, был еще одним показателем приверженности общенационального лидера Гейдара Алиева своему народу и своей стране… Есть большое количество граждан, у которых все еще остались приватизационные чеки, и этот вопрос необходимо довести до логического завершения».
Председатель комитета ММ по аграрной политике Тахир Рзаев:
«Права граждан, чьи приватизационные чеки остаются у них на руках, должны быть восстановлены. В связи с этим существует серьезная необходимость, чтобы соответствующие структуры приняли решение. Прошло уже 11 лет, а эти чеки до сих пор остаются на руках».
Член комитета ММ по правам человека, председатель Партии Национального Фронта Азербайджана Рази Нуруллаев:
«Сотни тысяч граждан с чеками на руках, также как и я, ждут дня, когда будет восстановлена историческая справедливость. Эти чеки не предназначены для использования? Так почему они должны оставаться на руках? Соответствующие структуры обязаны решить эту проблему и подвести процесс к логическому завершению».
Член комитета ММ по делам молодежи и спорта, представитель ПЕА Мушфиг Джафаров:
«Сегодня сотни тысяч граждан остались с приватизационными чеками на руках. Существует серьезная необходимость принять решение относительно этих людей. И я верю, что это произойдет».
Член комитета ММ по экономической политике, промышленности и предпринимательству Руфат Гулиев:
«За последние годы в Азербайджане под руководством президента Ильхама Алиева были осуществлены комплексные реформы. Их суть в том, чтобы вдохнуть новую жизнь в управление, обеспечить переход к оптимальному управлению в государственных органах, улучшить отношения между государством и гражданами. С этой целью подписываются различные указы и распоряжения, принимаются решения. Постепенно начали решаться проблемы, которые годами ждали своей очереди. Безусловно, здесь нельзя обойти вниманием вопрос приватизационных чеков. Большое количество граждан Азербайджана и сегодня продолжают хранить их и ждут, когда срок обращения чеков будет продлен. Я верю, что этот вопрос прояснится».
Член комитета ММ по международным связям и межпарламентским связям, председатель Партии демократических реформ Азербайджана Асим Моллазаде:
«Я в курсе того, что ветераны войны и пенсионеры обратились в Конституционный суд. Я также получил обращение от граждан и направил его в КС. В обращении справедливо подчеркивается, что в индивидуальном порядке решить эту проблему невозможно. Поэтому решение должен принять КС. Как депутат Милли Меджлиса и лидер партии, я прошу КС обеспечить права владельцев приватизационных чеков. Я верю, что так и будет. Соответствующие структуры также должны внести свой вклад в позитивное решение проблемы и предпринять в этом направлении активные действия».
Член комитета ММ по общественным объединениям и религиозными, депутат от ПЕА Азер Бадамов:
«Верю, что КС примет положительное решение. В официальные структуры поступали обращения от имени граждан, оставшихся с приватизационными чеками на руках, а также от представителей интеллигенции и депутатов. Надеюсь, что КС учтет эти факты и примет решение в соответствии с интересами граждан».
Депутат ММ Вахид Ахмедов:
«После завершения срока обращения в 2011 году, есть граждане, у которых на руках остались приватизационные чеки. По предварительным оценкам, их сотни тысяч. Считаю, что вопрос, связанный с ними, должен быть окончательно прояснен. И я надеюсь, что это произойдет».
Бывший депутат ММ, экономист, профессор Али Алирзаев:
«Важно снова увеличить срок обращения приватизационных чеков. Это повысит социальное благосостояние граждан, увеличит количество людей, занимающихся малым бизнесом, повысит интерес местных и иностранных инвесторов к нашей стране. Я одобряю обращение в КС граждан и ветеранов войны, у которых остались приватизационные чеки. Верю, что КС положительно ответит на это обращение и историческая справедливость будет восстановлена».
Председатель Совета прессы Азербайджана, главный редактор «525-й газеты» Рашад Меджид:
«Надеюсь, что срок обращения приватизационных чеков будет продлен. Судя по моим наблюдениям, могу сказать, что сегодня в соцсетях по этой теме функционируют целые страницы, в прессе и в сети публикуются многочисленные статьи. Я бы хотел, чтобы срок обращения был увеличен. Если это произойдет, права сотен тысяч граждан будут восстановлены».
Руководитель Pressklub TV, известный телеведущий, профессор Гулу Магеррамли:
«В 2011 году заявили, что срок обращения завершился, в результате, сотни тысяч граждан лишились своих прав. Так не должно быть! Получается, мы раздали приватизационные чеки, мы вас обманули, и процесс завершен… Ответственные структуры должны провести учет всех граждан, у которых остались приватизационные чеки, и принять решение о возмещении ущерба, причиненного населению».
Доктор медицинских наук, профессор Адиль Гейбулла:
«Это достаточно чувствительная тема и одна из социальных проблем, которую необходимо решить. По неофициальной информации, сотни тысяч граждан с чеками на руках ждут дня, когда будет восстановлена историческая справедливость. Так много людей не могут быть оставлены с надеждой на Божью помощь. Необходимо реагировать на призывы интеллигенции страны и многочисленные обращения граждан, имеющих на руках чеки».
Руководитель азербайджанского национального отделения Международного общества по правам человека, правозащитник, кавалер ордена «Шохрат» Саадат Бананярлы:
«Нельзя лишать надежд граждан, на руках которых остаются приватизационные чеки. Потому, что это – их конституционное право. Должны быть созданы все условия для реализации предоставленных им чеков путем увеличения срока обращения, либо должна быть выплачена соответствующая компенсация».
Бывший депутат ММ, профессор Джумшуд Нуриев, представивший в 1995 году в парламенте программу приватизации:
«Больше всего от процесса вокруг приватизационных чеков выиграли олигархи. Это очевидный факт, они присвоили права многомиллионных владельцев чеков, захватив еще больше собственности. Проблема должна быть решена справедливо».
Бывший депутат ММ, один из известных деятелей ПЕА, профессор Шахлар Аскеров также придерживается мнения, что необходимо решить эту проблему:
«Сегодня в Азербайджане реализуются комплексные реформы, главной целью которых является улучшение благосостояния населения. Разумеется, и вопрос о приватизационных чеках должен быть решен в рамках законодательства. Верю, что так и будет».
Председатель Азербайджанского общества оценщиков Вугар Орудж:
«Необходимо внести ясность в проблему людей, у которых остались приватизационные чеки. Этот вопрос необходимо логически завершить. Верю, что на обращение граждан к главе государства и в соответствующие структуры будет дан положительный ответ».