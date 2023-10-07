Французы говорят: Алиев загнал Макрона в тупик... А затем оставил вне игры

Эльяс Шафиев, собкор 18:58

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул в ходе телефонного разговора с главой Совета Евросоюза Шарлем Мишелем деструктивную роль Франции в регионе. Глава азербайджанского государства заявил, что решение Парижа вооружать Ереван является подходом, который служит не миру в регионе, а инициированию нового конфликта. Как уже сообщалось, решение вооружать Армению озвучила глава МИД Франции Катрин Колонна в ходе официального визита в Ереван.

В знак протеста президент Азербайджана отказался участвовать в проходившем в испанской Гранаде саммите «Европейского политического сообщества», который включал также запланированную встречу Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном при посредничестве Макрона. В то же время, глава государства подчеркнул, что Азербайджан готов продолжить переговоры с Арменией при посредничестве председателя Совета Евросоюза Шарля Мишеля. В соответствии с достигнутой договоренностью, эти переговоры пройдут в Брюсселе в конце октября. По мнению экспертов, политика президента Эммануэля Макрона и его администрации завела в тупик дипломатическую линию Франции, проводимую в отношении Южного Кавказа. Французское издание Epoch Times пишет, что попытка Макрона достичь мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном полностью провалилась из-за того, что Париж и лично президент Макрон встали на сторону Еревана, вынудив тем самым Ильхама Алиева отказаться от посредничества Франции. «Я очень боюсь, что французская дипломатия и президент окажутся в некоторой изоляции, - сказала Дидье Биллион, эксперт Института международных и стратегических отношений (Iris) в Париже. - Франция потеряла роль посредника».