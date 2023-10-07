Французы говорят: Алиев загнал Макрона в тупик... А затем оставил вне игры
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул в ходе телефонного разговора с главой Совета Евросоюза Шарлем Мишелем деструктивную роль Франции в регионе. Глава азербайджанского государства заявил, что решение Парижа вооружать Ереван является подходом, который служит не миру в регионе, а инициированию нового конфликта.
Как уже сообщалось, решение вооружать Армению озвучила глава МИД Франции Катрин Колонна в ходе официального визита в Ереван.
В знак протеста президент Азербайджана отказался участвовать в проходившем в испанской Гранаде саммите «Европейского политического сообщества», который включал также запланированную встречу Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном при посредничестве Макрона.
В то же время, глава государства подчеркнул, что Азербайджан готов продолжить переговоры с Арменией при посредничестве председателя Совета Евросоюза Шарля Мишеля. В соответствии с достигнутой договоренностью, эти переговоры пройдут в Брюсселе в конце октября.
По мнению экспертов, политика президента Эммануэля Макрона и его администрации завела в тупик дипломатическую линию Франции, проводимую в отношении Южного Кавказа.
Французское издание Epoch Times пишет, что попытка Макрона достичь мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном полностью провалилась из-за того, что Париж и лично президент Макрон встали на сторону Еревана, вынудив тем самым Ильхама Алиева отказаться от посредничества Франции.
«Я очень боюсь, что французская дипломатия и президент окажутся в некоторой изоляции, - сказала Дидье Биллион, эксперт Института международных и стратегических отношений (Iris) в Париже. - Франция потеряла роль посредника».
Издание пишет, что все попытки Макрона, усердно рекламирующего себя в качестве посредника по предотвращению кризисов и разрешению конфликтов в разных частях мира, успехом не увенчались. А потому оценивает перспективы Франции сыграть роль модератора между Арменией и Азербайджаном, как «весьма туманные».
«На протяжении почти 30 лет Франция была одним из посредников в разрешении этого конфликта и прекрасно понимала проблему, - пишет Epoch Times. - В последние месяцы Эммануэль Макрон не жалел усилий, чтобы сблизить позиции президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Однако эти усилия президента, равно как и его посреднические инициативы в отношении Ливии, Ливана или Украины, оказались напрасными».
Epoch Times отмечает, что отказ Азербайджана вести переговоры с участием Макрона вкупе с готовностью Баку продолжить переговоры при посредничестве Евросоюза, загоняют Францию, как посредника, в угол.
«Очевидно, что мы продолжим быть посредниками, когда сможем», — признал сам Макрон на саммите «Европейского политического сообщества» в Гранаде.
Как отмечает Epoch Times, действия президента Франции обоснованы, в первую очередь, внутриполитическими интересами.
«Макрон должен учитывать имеющееся давление, - отмечает политолог Дидье Биллон. – Ведь подавляющее большинство представителей французского политического класса поддерживает армян».
Разумеется, ради соблюдения политеса Макрон периодически делает реверансы и в сторону Баку. Например, в кулуарах саммита в Гранаде он заявил журналистам, что санкции против Азербайджана будут контрпродуктивными, а также публично отказался называть массовую миграцию армян из Карабаха «этнической чисткой».
Однако на Азербайджан, который уже давно перестал полагаться на объективное посредничество Франции, «примирительные» маневры Эммануэля Макрона уже не действуют.