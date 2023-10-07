Посол Израиля благодарит Азербайджан
Посол Израиля в Баку Джордж Дик поблагодарил азербайджанский народ за поддержку.
"Нам приятно получать сообщения с выражением поддержки от наших братьев и сестер в Азербайджане. Я перестал считать сколько электронных писем, сообщений по WhatsApp и звонков мы получили от людей из всех слоев общества. И поистине трогательно видеть людей, возлагающих цветы к воротам посольства. От имени народа Израиля я хочу поблагодарить азербайджанский народ – вы тронули наши сердца", - написал Дик в соцсети Х.