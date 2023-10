Как Израиль помог Азербайджану вернуть нагорную часть Карабаха

Американское информационное агентство Associated Press утверждает, что Израиль самым активным образом помогал Азербайджану вернуть нагорную часть Карабаха.

Судя по статье, опубликованной АР 5 октября под заголовком Israeli arms quietly helped Azerbaijan retake Nagorno-Karabakh, to the dismay of region’s Armenians, роль еврейского государства в результатах "однодневной войны" сентября 2023 года представляется весьма значительной.