Как Израиль помог Азербайджану вернуть нагорную часть Карабаха

Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 19:24

Американское информационное агентство Associated Press утверждает, что Израиль самым активным образом помогал Азербайджану вернуть нагорную часть Карабаха. Судя по статье, опубликованной АР 5 октября под заголовком Israeli arms quietly helped Azerbaijan retake Nagorno-Karabakh, to the dismay of region’s Armenians, роль еврейского государства в результатах "однодневной войны" сентября 2023 года представляется весьма значительной.

По данным журналистов Associated Press, вооруженные силы Азербайджана получили от израильских партнеров крупные партии оружия непосредственно перед началом наступления, приведшего к капитуляции самопровозглашенной республики. Так, за несколько недель до начала боевых действий военно-транспортные самолеты Азербайджана неоднократно совершали рейсы с посадкой на "авиабазе на юге Израиля" (имеется в виду аэропорт "Увда" - ред). В связи с этими перелетами армянские представители выражали глубокую обеспокоенность на фоне стратегического партнерства между Израилем и Азербайджаном. "Пока шли переговоры о предотвращении эскалации, азербайджанские транспортные самолеты регулярно прибывали на авиабазу, которая, как сообщалось, является единственной в Израиле, где проводится экспортная отгрузка вооружений", - утверждают журналисты АР. По данным агентства, в период с 1 по 17 сентября в "Увде" совершили посадку по меньшей мере шесть таких самолетов. Два дня спустя Азербайджан начал военную операцию в Карабахе.

Также отмечается, что с 2016 по 2020 год между израильской базой и аэродромами в Азербайджане были выполнены десятки подобных рейсов. Мухтар Мамедов, посол Азербайджана в Израиле, рассказал в общих чертах об израильской военной помощи его стране. В интервью агентству AP Мамедов подчеркнул, что Азербайджан этого не скрывает. "Мы рады этому сотрудничеству, оно помогло нам и пошло на пользу нашей обороноспособности", - подчеркнул он. По оценкам экспертов, в период с 2016 по 2020 годы военные поставки Израиля Азербайджану составили почти 70 процентов всего импорта вооружений в эту страну, обеспечив ей в войне с Арменией качественное преимущество.