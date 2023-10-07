Как Израиль помог Азербайджану вернуть нагорную часть Карабаха

Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az

Американское информационное агентство Associated Press утверждает, что Израиль самым активным образом помогал Азербайджану вернуть нагорную часть Карабаха.

Судя по статье, опубликованной АР 5 октября под заголовком Israeli arms quietly helped Azerbaijan retake Nagorno-Karabakh, to the dismay of region’s Armenians, роль еврейского государства в результатах "однодневной войны" сентября 2023 года представляется весьма значительной.

По данным журналистов Associated Press, вооруженные силы Азербайджана получили от израильских партнеров крупные партии оружия непосредственно перед началом наступления

По данным журналистов Associated Press, вооруженные силы Азербайджана получили от израильских партнеров крупные партии оружия непосредственно перед началом наступления, приведшего к капитуляции самопровозглашенной республики.

Так, за несколько недель до начала боевых действий военно-транспортные самолеты Азербайджана неоднократно совершали рейсы с посадкой на "авиабазе на юге Израиля" (имеется в виду аэропорт "Увда" - ред). В связи с этими перелетами армянские представители выражали глубокую обеспокоенность на фоне стратегического партнерства между Израилем и Азербайджаном.

"Пока шли переговоры о предотвращении эскалации, азербайджанские транспортные самолеты регулярно прибывали на авиабазу, которая, как сообщалось, является единственной в Израиле, где проводится экспортная отгрузка вооружений", - утверждают журналисты АР.

По данным агентства, в период с 1 по 17 сентября в "Увде" совершили посадку по меньшей мере шесть таких самолетов. Два дня спустя Азербайджан начал военную операцию в Карабахе.

Посол Азербайджана заявил, что Баку ничего не скрывал

Также отмечается, что с 2016 по 2020 год между израильской базой и аэродромами в Азербайджане были выполнены десятки подобных рейсов.

Мухтар Мамедов, посол Азербайджана в Израиле, рассказал в общих чертах об израильской военной помощи его стране. В интервью агентству AP Мамедов подчеркнул, что Азербайджан этого не скрывает.

"Мы рады этому сотрудничеству, оно помогло нам и пошло на пользу нашей обороноспособности", - подчеркнул он.

По оценкам экспертов, в период с 2016 по 2020 годы военные поставки Израиля Азербайджану составили почти 70 процентов всего импорта вооружений в эту страну, обеспечив ей в войне с Арменией качественное преимущество.

Аэропорт "Увда"

По словам Питера Веземана, старшего научного сотрудника Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), израильское оружие играет "очень важную" роль в обеспечении возможностей азербайджанской армии достигать своих военных целей.

Веземан отметил, что для ударов по целям армянской стороны использовались израильские ракеты большой дальности и дроны-камикадзе, а ракеты Barak-8 класса "земля-воздух" защищали воздушное пространство Азербайджана.

В Министерстве иностранных дел и Министерстве обороны Израиля отказались комментировать использование израильского оружия азербайджанской армией, в том числе, в Карабахе. Здесь также не реагируют на претензии, выдвигаемые армянской стороной по поводу такого партнерства.

АР напоминает в этой связи, что в июле 2023 года министр обороны Израиля Йоав Галант посетил Баку, а 18 сентября, за день до начала "однодневной войны", в столицу Азербайджана прибыла делегация Министерства обороны Израиля во главе с его генеральным директором.