Баку обуяли ветра
По состоянию на 18:00 9 октября в Азербайджане скорость северо-западного ветра усилилась, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Максимальная скорость ветра в Шахдаге и Дашкесане усилилась до 20 м/с, в Кельвезе - до 16 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове - до 27-32 м/с.
По данным станции "Нефтяные камни", высота волн в Каспийском море достигла 3 метров.
ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) направило предупреждение всем судам, плавающим в Каспийском море.
"С дневных часов 9 октября до утра 10 октября в акватории Каспийского моря ожидается усиление северо-западного-северного ветра до 18-23 м\с, местами до 25-30 м\с, в открытом море порывы ветра достигнут 33-35 м\с. Высота волн составит 2-4 метра, местами 4,5-6,5 метра", - сообщил пресс-секретарь ЗАО Мехман Мехтиев.
Судам поручено обеспечить меры безопасности в связи с наблюдающейся непогодой.