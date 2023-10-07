AZAL не полетит в Тель-Авив

Из-за нестабильной обстановки и ракетных атак в Израиле, включая район международного аэропорта Бен-Гурион, рейс авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии» по маршруту Баку-Тель-Авив-Баку, запланированный на 10 октября, отменен, говорится в заявлении пресс-службы AZAL.

«Важно подчеркнуть, что безопасность пассажиров и экипажа является высшим приоритетом авиакомпании.

Напоминаем, что пассажирам рейсов AZAL в/из международного аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, с авиабилетами выписанными до 7 октября включительно, с датой вылета с 8 октября до 1 ноября, разрешен возврат в рамках процедуры involuntary или переоформление на любые другие даты до 30 ноября 2023 года включительно.

Информация о последующих рейсах будет предоставлена общественности через СМИ или официальные страницы авиакомпании в социальных сетях.

Также для получения более подробной информации рекомендуется обращаться в колл-центр «Азербайджанских Авиалиний» по адресу c[email protected]», - отмечается в сообщении авиакомпании.