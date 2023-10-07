Эрдоган поговорил с президентом Израиля и главой Палестинской администрации
Между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Израиля Ицхаком Герцогом состоялся телефонный разговор, сообщила администрация президента Турции.
В ходе переговоров обсуждались события в Израиле и Палестине, а также ситуация в регионе, заявляет администрация.
Также Эрдоган провел телефонный разговор с главой Палестинской администрации Махмудом Аббасом.
В ходе переговоров, как сообщается, обсуждались последние события в Израиле и Палестине, а также напряженность в регионе. Эрдоган, в частности, отметил, что Анкара прилагает все усилия для завершения конфликта в регионе.