Эрдоган поговорил с президентом Израиля и главой Палестинской администрации

В ходе переговоров обсуждались события в Израиле и Палестине, а также ситуация в регионе, заявляет администрация.

Также Эрдоган провел телефонный разговор с главой Палестинской администрации Махмудом Аббасом.

В ходе переговоров, как сообщается, обсуждались последние события в Израиле и Палестине, а также напряженность в регионе. Эрдоган, в частности, отметил, что Анкара прилагает все усилия для завершения конфликта в регионе.