Эрдоган поговорил с президентом Израиля и главой Палестинской администрации

Между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Израиля Ицхаком Герцогом состоялся телефонный разговор, сообщила администрация президента Турции.

В ходе переговоров обсуждались события в Израиле и Палестине, а также ситуация в регионе, заявляет администрация.

Также Эрдоган провел телефонный разговор с главой Палестинской администрации Махмудом Аббасом.

В ходе переговоров, как сообщается, обсуждались последние события в Израиле и Палестине, а также напряженность в регионе.  Эрдоган, в частности, отметил, что Анкара прилагает все усилия для завершения конфликта в регионе.