США доставили боеприпасы Израилю ВИДЕО
Грузовой самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster III прибыл в Израиль с первой крупной партией боеприпасов.
October 9, 2023
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Грузовой самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster III прибыл в Израиль с первой крупной партией боеприпасов.
October 9, 2023
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