Саудовская Аравия прекращает переговоры с Израилем

Саудовская Аравия объявила о прекращении всех переговоров относительно нормализации отношений с Израилем.

Решение о прекращении переговоров было доведено до сведения госсекретаря США Энтони Блинкена, что ознаменовало неудачу недавних усилий США по посредничеству в установлении мира и дипломатических связей между двумя странами.

Причины, стоящие за этим внезапным изменением позиции, пока до конца не поняты, но предполагается, что свою роль сыграли последние события в Израиле. Конфликт вызвал глобальное возмущение и протесты, усиливая давление на страны, требующие занять четкую позицию.