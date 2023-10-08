Российские миротворцы будут охранять армянское оружие
Азербайджанские военнослужащие и представители российского миротворческого контингента будут совместно охранять оружие, конфискованное у карабахских сепаратистов, сообщается в сводке Минобороны России.
«Российские миротворцы выставляют 25 сторожевых постов для охраны боеприпасов, оружия и военной техники, которые сдали незаконные вооруженные формирования Карабаха. 14 постов выставляются совместно с азербайджанской стороной», - отмечается в сообщении.
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