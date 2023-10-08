Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 21:01

Израиль - не рай, а евреи – не ангелы с крылышками. Они обыкновенные homo sapiens, и ничто человеческое им не чуждо. И уж тем более, они не сверхчеловеки или от природы великие воины. Я никогда не был в Израиле, но в Грузии много туристов из этой страны, соответственно, мы все часто и в относительно больших количествах видим их на улицах своих городов. Как-то я стоял в аэропорту неподалеку от очереди на регистрацию авиарейса Тбилиси-Тель-Авив, состоявшую в подавляющем большинстве из евреев. Выглядели они вполне заурядно, даже отдаленно не напоминая суперменов - обычные среднестатистические мужчины среднего роста и среднего телосложения. И хотя большинство из них, скорее всего, прошли войны, сидели в окопах и стреляли по живым противникам, чисто внешне ничто об этом не напоминало.

Евреи, безусловно, не ангелы, и у них, как и у других наций, есть масса недостатков. Достаточно пробежаться по их священной книге, Ветхому завету, который даже с натяжкой трудно назвать образцом гуманизма. Ведь его значительная часть – это детальное описание массовых казней, убийств и изгнаний целых народов с их территорий. Понятно, что такое было время, и оценивать Библию с позиций сегодняшнего дня, наверное, не стоит. С другой стороны, иудеи всего мира по сей день поклоняются этой кровавой книге… Да, евреи действительно не ангелы, и моя страна, Грузия, знает это по себе: в августе 2008 года, в самый разгар российского вторжения, израильтяне передали русским коды от грузинских БПЛА, купленных в Израиле. Официальной информации на это счет нет, есть только утечка из Викиликс и заявление тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили. Правда, доверять Мише на 100 процентов, наверное, нельзя – уж слишком часто его заносило не туда. Но учитывая, что с израильской стороны опровергать эту информацию никто не стал, скорее всего, так оно и было. Для Грузии этот эпизод стал не просто ножом, а целым мачете в спину. Сделай Израиль нечто подобное в отношение более серьезной и геополитически значимой страны, скандал разразился бы глобальный. Но то была всего лишь Грузия, а, значит, можно, подумали тогда евреи.

Понятно, что у Израиля свои интересы, что евреи не хотят ссориться с Россией, не хотят давать ей лишних поводов помогать Ирану. Да и вообще, торговля, бизнес, общие дела, счета в банках... Вот и продали союзники-израильтяне Грузию с потрохами. Не вызывает восторга и весьма скользкая позиция Израиля в отношение Украины, так же построенная на приоритете «собственных интересов». Хотя по идее, уж кто-кто, а евреи должны понимать всю пагубность этой формулы. Если бы все в мире думали только о своих интересах и не смотрели по сторонам, никакого государства Израиль на свете не было бы. Ведь сам по себе факт существования Израиля — это символ торжества глобального подхода, при котором личные интересы отступают на второй план в пользу справедливости. Словом, украинский экзамен Израиль не сдал, что также характеризует еврейское государство не с самой позитивной стороны. Нет никаких сомнений в том, что и в конфликте с арабами у Израиля есть своя доля вины, что естественно: в этом перманентном конфликте абсолютно правых нет и быть не может. Я бы мог перечислять еще целый вагон претензий к Израилю и евреям и, поверьте, нашел бы много чего.

Но сейчас все это неважно, поскольку нет и не может быть никаких причин и оправданий, чтобы занимать в этом конфликте сторону врагов Израиля. И если евреи, как я уже говорил, далеко не ангелы, то армия ХАМАСа – самые настоящие слуги дьявола. Сложившаяся диспозиция предельно проста – на одной стороне государство Израиль, созданное в условиях, в которых создать его, по идее, было невозможно, ибо это был настоящий вызов истории, логике, здравому смыслу. Вызов, доказавший в итоге, что интеллект и организованность способны свернуть горы и реализовать даже невыполнимые на первый взгляд задачи. Самим фактом своего существования Израиль вдребезги разрушил всю логику, априори исключавшую сосуществование демократии с перманентной военной угрозой, и создал страну, в которой практически все население ходит с автоматами, а количество убийств примерно такое же, как в мирной и благополучной Европе. Страну, которая сформировала великую армию, но при этом проводит демократические выборы, поддерживает политическую конкуренцию, создает ультрасовременные технологии, проводит гей-парады...

Казалось бы, Израиль просто обязан был строить государство в формате окруженной врагами, укрепленной крепости, а он построил абсолютно открытое, толерантное общество, и этот факт не может не вызывать восхищения. Особенно, если учесть, что оппонентом Израиля выступает средневековый режим, проедающий многомиллиардную помощь со всего мира и видящий смысл своего существования в единственной цели – убить как можно больше евреев. Все ресурсы, вся энергия целых поколений были направлены только на это, и за многие десятилетия Палестина – что в формате партии ФАТХ, существующей на Западном берегу Иордана, что под диктатурой ХАМАС, обосновавшегося в секторе Газа, даже не пыталась построить что-то хоть сколько-нибудь человекообразное. Как метко выразился российский публицист Леонид Радзиховский, «никому не нужна свободная Палестина, всем нужна борьба за свободную Палестину». Воистину, точнее не скажешь – борьба не как средство добиться чего-то, а как самоцель. Война не за что-то, а за саму себя. Вот это и есть современная Палестина в широком смысле, и сектор Газа – в особенности.

Сегодня все ищут причины произошедшего, все пытаются понять, как получилось, что силовые ведомства Израиля, являющиеся одними из лучших в мире, прозевали подготовку столь масштабной военной акции. Это ведь не десять человек снарядить поясами шахидов и направить на тель-авивские дискотеки, это масштабный замысел, скрыть который невозможно. Как же это случилось? А как случилось, что ЦРУ, ФБР и другие супернавороченные американские спецслужбы узнали о терактах 11 сентября по спецвыпуску телеканала СNN? В данном случае достоинство Израиля, отстаивающего идеалы открытого общества, превращено в его недостаток. Ведь если у вас, помимо стремления убивать как можно больше представителей какой-то национальности, есть и другие задачи, то и голова ваша забита чем-то другим. Евреи заняты не только тем, что выстраивают планы выживания в кругу врагов. Как и все нормальные люди, они еще думают о своей стране, ее институтах, о выборах, борьбе с коррупцией, судебной системе… Если же учесть, что крупных вторжений на территорию Израиля не было, как минимум, полвека, произошло то, что естественно должно было произойти с обществом, сформированном на принципах открытости, а не военно-феодального режима.