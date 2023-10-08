Британия поддерживает Израиль
Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли одобрил планы Израиля по абсолютной блокаде сектора Газа.
«Израиль имеет право защищаться от нападения. Великобритания полностью поддерживает право Израиля на пропорциональную защиту. Суть дела в том, что это была террористическая атака, совершенная ХАМАС, который находится в секторе Газа и прикрывается палестинским народом. И мы продолжим поддерживать Израиль в его стремлении защитить себя от этой жестокой террористической атаки, инициированной ХАМАС», - сказал он.