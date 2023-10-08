В Израиле распространяются панические слухи

Организация The Fake Reporter и Израильская интернет-ассоциация рассказали об аудиосообщении, которое в последние часы распространяется через социальную сеть WhatsApp. Об этом пишут израильские СМИ.

На записи слышно, как какая-то женщина, ссылаясь на своего «влиятельного знакомого из системы безопасности», говорит о необходимости быть готовым к самому трагическому развитию событий, чреватому серьезными последствиями, и поэтому следует запастись наличными, бензином и продуктами.

The Fake Reporter и Израильская интернет-ассоциация сообщают, что данная запись рассчитана на возникновение паники у населения, и призывает ее игнорировать.