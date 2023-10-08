Советник Эрдогана просит Всевышнего помочь ХАМАС
Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Октай Сарал заявил о поддержке палестинцев в войне с Израилем.
«Хотя мы не поддерживаем войну или насилие, мы рассматриваем «Наводнение Аль-Акса» (Операция «Буря Аль-Аксы» - так называют палестинцы вторжение вооруженных формирований исламистских организаций ХАМАС и «Исламский джихад» в Израиль), как законное право на защиту, и мы полностью поддерживаем наших палестинских братьев в борьбе с оккупирующим Израилем. Да поможет Всевышний всем угнетаемым регионам», - сказал Сарал.