Эрдоган выдвинул условие Армении

Турция ждет от Армении политики, основанной на разуме и реальности, направленной на мир, безопасность и процветание, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем обращении к народу после заседания Кабинета министров.

Он отметил, что Турция готова шаг за шагом развивать отношения, если Армения выполнит свои обещания по открытию Зангезурского коридора.

Эрдоган также призвал Иран «принять участие в этом историческом проекте (открытие Зангезурского коридора), который откроет путь для политических и экономических шагов по установлению мира и стабильности в регионе».