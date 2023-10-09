Кадыров предложил ввести в Израиль чеченских миротворцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к мировому сообществу с требованием «хоть раз принять справедливое решение по поводу ситуации в Палестине».

«Обращаюсь к лидерам мусульманских стран, создайте коалицию и призовите тех, кого вы называете друзьями - Европу и весь Запад, чтобы они не бомбили мирных граждан под предлогом уничтожения боевиков.

Мы поддерживаем Палестину. И мы против этой войны, которая, в отличие от других конфликтов, может перерасти в нечто большее. Я сам был в Израиле. И наша мирная делегация на себе испытала попытки неприкрытой провокации.

Поэтому я призываю остановить как войну, так и любые формы нагнетания обстановки. В случае необходимости наши подразделения готовы выступить в качестве миротворческих сил для наведения порядка и противодействия любым возмутителям», - написал Кадыров в своем телеграм-канале.