Леонид Швец, автор haqqin.az 9 октября 2023, 23:03

Война, которую начал ХАМАС, будет долгой, упорной и жестокой. Причем уже очевидно, что она не остановится на разгроме группировки, контролирующей сектор Газа. Как, в каких формах и сколько война продлится, сейчас можно только гадать, но очевидно, что все предыдущие механизмы обеспечения безопасности Израиля, от политических до самых что ни на есть технических, не сработали. По мере хода войны возможны самые неожиданные изменения раскладов, мир вошел в ситуацию большой неопределенности, на этом этапе можно лишь предварительно проанализировать, кто от нее выигрывает.

Очевидно, что тотально проигравшей стороной станет ХАМАС, «Исламский джихад» и более мелкие группировки палестинских боевиков из сектора Газа. Израиль сделает все, чтобы их уничтожить в самом что ни на есть буквальном смысле. Как метко проиллюстрировал ситуацию один из израильских комментаторов: что будет, если вы, оставшись один на один с Майком Тайсоном, ловко бьете его между ног? Видимо, сначала Майку будет очень больно. А потом наступает потом. Израиль понес серьезные потери, в том числе и репутационные, и в ходе борьбы еще будут немалые жертвы. Произошла трагедия, которая войдет в историю этого народа, где и так переизбыток трагических эпизодов. И так же традиционно Израиль сделает все, чтобы выйти из нынешнего тяжелого испытания сильнее, но вся эта работа еще впереди и потребует огромных морально-волевых и интеллектуальных затрат. Как в очередной раз стало очевидно, израильское государство не может себе позволить даже казаться слабым, как это вышло с раздорами вокруг судебной реформы, поскольку эти признаки считываются врагами как сигнал к нападению. Не говоря уже о военных уязвимостях, нащупанных палестинскими боевиками. В ближней перспективе очевиден выигрыш Ирана, разрушившего или заморозившего процесс нормализации отношений Израиля с арабскими странами и в первую очередь с Саудовской Аравией. Продемонстрировано бессилие заклятых врагов – собственно Израиля и США, которые лоббировали политику примирения с врагом региональным – саудовцами.

Это настолько очевидный профит, что версия о том, что именно Тегеран был заказчиком и во многом организатором самоубийственной операции ХАМАС, выглядит практически безальтернативной. Другое дело, что с этим одноразовым счастьем Иран будет делать дальше. Ведь все пострадавшие стороны постараются ответить, сосредоточившись на усилиях максимально ограничить чересчур далеко зашедшие возможности Ирана использовать свои прокси-группировки. Возможно, операция ХАМАС планировалась больше как военный рейд. Да, выдающийся по результатам, но, в общем, укладывающийся в уже привычные рамки непрекращающейся борьбы палестинцев с израильскими «оккупантами» со взаимными жертвами, не выходящими на запредельный уровень. Однако демонстративные массовые расстрелы гражданского населения, включая и иностранцев, захват гражданских же заложников вывели события 7 октября на уровень шокирующего акта террора, после которого возвращение к прежним отношениям с исполнителями и организаторами просто немыслимо. И если это очевидно в отношении ХАМАС, то логично следует и для Ирана. Как события 11 сентября 2001 года радикально изменили мир, вызвав сокрушительные последствия, так и 7 октября 2023 года, пусть в меньших масштабах, но также ведут к качественным изменениям на Ближнем Востоке. Для исламских стран нынешнее обострение неизбежно означает рост антизападных и антиамериканских настроений внутри, вновь поднимут голову радикальные политические силы, утихомиривать которые – вечная головная боль прагматично настроенных властей, которые видят конкретную пользу от сотрудничества с Западом и с Израилем и вред от скатывания в религиозный психоз.

Вряд ли обрадован Китай, для которого дополнительные факторы, ведущие к удорожанию нефти, бьют по перспективам экономического роста, и без того сильно пробуксовывающего. Сенатор-республиканец Линдси Грэм уже предложил бомбить иранскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру в случае, если на Израиль нападет Хезболла. Мало того, что иранская нефть сбывается в первую очередь в Китай, на такие действия отреагируют и мировые цены. Росту цен на нефть, наверное, обрадуется Россия, у которой на эти цены завязаны вообще абсолютно все надежды как-то не уронить окончательно экономику. Однако Путин оказывается в весьма двусмысленном положении. Его антизападная, антиамериканская, «антиколониальная» риторика и демонстративная дружба с Ираном, Сирией, Талибаном и проиранскими вооруженными группировками делают Российскую Федерацию в глазах мира подстрекателем террористов. Все помнят, что молодой президент Путин первым из мировых лидеров позвонил Бушу-младшему после нападения на башни Всемирного торгового центра и Пентагон и предложил свою помощь. Ни 7 октября, ни двумя днями позже звонка из Кремля Нетаньяху не получал. Хотя уже и известно, что в ходе теракта погибли в том числе и российские граждане. Кроме невнятных призывов «сторонам удержаться от насилия» российская дипломатия ничего из себя не выдавила. Нет, она не в состоянии играть роль посредника и миротворца, поскольку ее миротворческие качества проверены как в Украине, так и в Нагорном Карабахе. Соображения, что события в Израиле отвлекут мир от войны в Украине, ошибочны. Вот что по этому поводу пишет востоковед Аркадий Дубнов: «Запад во главе со Штатами, вполне возможно, и подустал от войны в центре Европы, испытывая чудовищное финансовое бремя, помогая Украине противостоять России. Однако на Западе такая помощь не исчисляется одними лишь материальными издержками, она продиктована также и принципами, в основе которых необходимость защиты демократических и человеческих ценностей… Кроме того, Москва на фоне этой войны с трудом балансирует, чтобы из-за своих особых отношений с Тегераном не оказаться в одном «окопе» с иранскими аятоллами, целью которых по-прежнему является уничтожение «сионистского нарыва на теле Палестины», как они называют Израиль.