Эрдоган критикует Израиль

По словам Эрдогана, подход Израиля, «игнорирующий фундаментальные права палестинского народа, угрожает собственному народу».

В качестве подтверждения своих слов Эрдоган привел недавние события в регионе. «Уничтожение Газы воздушными и наземными атаками, бомбардировки мечетей, гибель невинных детей, женщин, стариков и мирных жителей никогда не будут приемлемы», - заявил он.

Он подчеркнул, что конфликт усиливают такие факторы, как «преследование палестинцев, игнорирование безопасности жизни палестинского народа, захват его домов и земель, а также прекращение его развития»: «Мы готовы к любому посредничеству для обмена пленными между сторонами и прекращения противостояния».